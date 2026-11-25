Пособие вырастет впервые за три месяца. Его размер напрямую зависит от средней заработной платы по стране за позапрошлый месяц относительно месяца смерти человека. Для декабрьской выплаты ориентиром стала зарплата за октябрь.

Почему размер пособия зависит от даты смерти, а не обращения за выплатой

По данным Белстата, обнародованным 24 ноября, номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в октябре 2026 года составила 3119,9 рубля.

Размер пособия определяют на дату смерти, а не на момент обращения за деньгами. То есть если человек умер в ноябре, а за выплатой обратились в декабре, пособие по общему правилу составит 3099,3 рубля.

mlyn.by