Президент Беларуси, Председатель Всебелорусского народного собрания Александр Лукашенко на заседании Президиума ВНС озвучил планируемую повестку предстоящего 17-18 декабря заседания Всебелорусского народного собрания, передает корреспондент БЕЛТА.
Александр Лукашенко назвал предстоящее заседание ВНС важнейшим общественно-политическим событием в стране.
«Для ВНС 2026-й — год юбилейный (этому институту исполняется 30 лет. — Прим. БЕЛТА). Мы с вами должны утвердить проект повестки этого заседания. Как и в прошлом году, на собрании будет традиционно оглашено Послание Президента белорусскому народу и парламенту. Также рассмотрим кадровые вопросы Конституционного и Верховного судов. Кроме того, впервые на заседании ВНС предстоит избрать председателя и членов нашей Центральной избирательной комиссии. Еще одним вопросом повестки станет доклад премьер-министра о ходе выполнения в текущем году Программы социально-экономического развития на пятилетку», — сказал белорусский лидер.
Он отметил, что от делегатов ВНС поступил ряд вопросов, касающихся реализации программы.
Александр Лукашенко также предложил в целом обсудить подготовку к предстоящему заседанию ВНС и празднованию юбилейной даты, а также непосредственно пункты повестки дня.
/Будет дополнено/.