Президент Беларуси, Председатель Всебелорусского народного собрания Александр Лукашенко на заседании Президиума ВНС озвучил планируемую повестку предстоящего 17-18 декабря заседания Всебелорусского народного собрания, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко назвал предстоящее заседание ВНС важнейшим общественно-политическим событием в стране.

«Для ВНС 2026-й — год юбилейный (этому институту исполняется 30 лет. — Прим. БЕЛТА). Мы с вами должны утвердить проект повестки этого заседания. Как и в прошлом году, на собрании будет традиционно оглашено Послание Президента белорусскому народу и парламенту. Также рассмотрим кадровые вопросы Конституционного и Верховного судов. Кроме того, впервые на заседании ВНС предстоит избрать председателя и членов нашей Центральной избирательной комиссии. Еще одним вопросом повестки станет доклад премьер-министра о ходе выполнения в текущем году Программы социально-экономического развития на пятилетку», — сказал белорусский лидер.

Он отметил, что от делегатов ВНС поступил ряд вопросов, касающихся реализации программы. Он отметил, что от делегатов ВНС поступил ряд вопросов, касающихся реализации программы.

Александр Лукашенко также предложил в целом обсудить подготовку к предстоящему заседанию ВНС и празднованию юбилейной даты, а также непосредственно пункты повестки дня.

/Будет дополнено/.