В финальный этап конкурса вышли 20 работ, представленных участниками из разных регионов страны. Каждая концепция предлагает собственное видение Беларуси, отражая ее природное и культурное наследие, историю, традиции, современный облик и туристический потенциал.

Отдать свой голос за идею, которая, по вашему мнению, наиболее точно и современно представит Беларусь для туристов и международной аудитории, можно до 20 декабря на официальном сайте Национального агентства по туризму.

Ваш голос — это возможность поддержать концепцию, которая достойно представит страну на мировой арене. На момент публикации проголосовали уже более 4100 белорусов.

mlyn.by