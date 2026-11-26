30 ноября в связи с проведением планового ремонта железнодорожного моста на перегоне Бринево – Житковичи ряд поездов межрегиональных и региональных линий на участке Калинковичи – Лунинец будет следовать измененным расписанием и маршрутом, а отдельные поезда будут отменены.

Так, поезд №609 Гомель – Гродно 30 ноября отправится со станции Гомель в 19.27 и прибудет на станцию Гродно 1 декабря 2026 года в 8.11. Беспересадочные вагоны Брест – Гродно будут курсировать в составе поезда №604 Брест – Гомель отправлением из Бреста 30 ноября 2026 года в 19.41 вместо 17.18.

Обращаем внимание пассажиров, что в указанные сутки на участке Калинковичи – Житковичи – Лунинец отдельные поезда региональных линий экономкласса будут следовать измененным маршрутом.

Просим пассажиров с пониманием отнестись к данному обстоятельству и учитывать его при планировании поездок.

Более подробную информацию о расписании движения поездов можно узнать на официальном интернет-сайте Белорусской железной дороги www.rw.by, в официальном мобильном приложении «БЧ. Мой поезд», а также по телефону 105 Контакт-центра БЖД.

Белорусская железная дорога приносит извинения пассажирам за временные неудобства.

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