Информационно-пропагандистская группа райсовета, которую возглавил председатель районного Совета депутатов Сергей Халдай, встретилась с коллективом ОАО «Экспериментальная база «Пенчин». В ходе диалога обсудили обеспечение продовольственной безопасности страны, роль ВНС в развитии государства, затронули еще ряд важных вопросов.

В основной теме дня заместитель начальника управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Александр Костючков отметил, что Беларусь уверенно держит курс на продовольственную безопасность. И это не просто слова, а реальные достижения. Наши продукты – это не только основа благосостояния каждого белоруса, но и мощный экспортный потенциал. Республика входит в топ-5 мировых поставщиков молочной продукции и в топ-15 по экспорту мяса птицы, говядины и колбас. Наши товары поставляются в более чем 115 стран, а экспорт достиг рекордных 10 миллиардов долларов США. «Белорусское – значит качественное» – это не просто слоган, это отражение нашей приверженности высоким стандартам. Мы производим натуральные, вкусные и безопасные продукты, которые ценятся во всем мире.

Триумф труда – уборочная кампания 2026. В стране собрано более 11 миллионов тонн зерновых, с избытком обеспечив внутренние потребности. Свою лепту в общий карайвай области внесли и аграрии Буда-Кошелевского района, в очередной раз обеспечив наибольший в регионе валовой намолот зерновых с учетом рапса и кукурузы. В настоящее время он составляет 158 тыс. тонн. Организации района завершили уборку картофеля, положив в закрома 22 тыс. тонн. В текущем году также собрано около 9 тыс. тонн овощей. Накоплено 28,6 центнера кормовых единиц, из которых 21,4 – травяные корма. Аграрии района произвели 29,3 тыс. тонн мяса КРС, 2,9 тыс. тонн свинины, 36 тыс. тонн птицы и 24,9 тыс. тонн молока.

За плодотворную работу на областном уровне были отмечены комбайнеры и водители нашего района. В нынешнем году комбайнер из РУП «Белоруснефть-Особино» Александр Тищенко занял первое место в областном соревновании за достижение высоких показателей на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур среди комбайнеров области. Кроме того, за высокие достижения он удостоен благодарности Президента Республики Беларусь. Достойно представили наш район и комбайнеры молодежных экипажей. Так, Михаил Сафонов и Владимир Гусаров из РУП «Белоруснефть-Особино» заняли первое и второе места на областном фестивале-ярмарке «Дажынкі». Молодой водитель из СУП «Морозовичи-Агро» Даниил Кухаренко завоевал третье место в области среди водителей. За многолетний добросовестный труд комбайнер филиала ОАО «Гомсельмаш» «Юбилейный-Агро» Руслан Салахов отмечен благодарностью Министерства сельского хозяйства, а Юрий Коротчиков, водитель тоже сельхозпредприятия, – благодарностью Премьер-министра. И это далеко не все награды.

На роли Всебелорусского народного собрания в жизни страны, истории его становления и стратегических задачах, которые решает орган народовластия, остановился делегат VII ВНС Сергей Халдай. Он отметил, что в этом году институту Всебелорусского народного собрания исполняется 30 лет. Чтобы по-настоящему оценить путь, который прошла наша республика, достаточно оглянуться назад – в середину 1990-х. Начало независимости страны сопровождалось пустыми полками в магазинах, гиперинфляцией и ростом безработицы. Положение дел в государстве ухудшалось с каждым днем. Именно в этот переломный момент – 19 и 20 октября 1996 года – в Минске прошло первое Всебелорусское народное собрание. Во Дворце спорта собрались 4740 делегатов со всех уголков страны. Доклад Президента назывался просто и емко: «Только народ вправе решать свою судьбу». На первом форуме был заложен фундамент нашей белорусской модели – социально ориентированной экономики, где на первом месте стоит человек и забота о его благополучии. И время доказало правильность этого выбора. Уже за первую пятилетку валовой внутренний продукт вырос более чем на треть, объем промышленности – почти на 65%.

Каждое собрание решало конкретные, жизненно важные задачи. Второе собрание закрепило курс на устойчивый рост и активное строительство социального жилья, третье дало старт масштабному возрождению села. По всей стране появились агрогородки, начали развиваться агроусадьбы, заработала система «одно окно», чтобы общение человека с государством было простым и прозрачным. Четвертое собрание сделало ставку на модернизацию крупных предприятий, обновление дорог и привлечение инвестиций. Пятое определило курс на высокие технологии. У нас появились свои спутники на орбите, собственная атомная электростанция, завод легковых автомобилей «БЕЛДЖИ». На шестом в 2021 году был дан старт конституционной реформе и Всебелорусское народное собрание перестало быть просто форумом. Оно получило конституционный статус высшего представительного органа народовластия. В новом статусе седьмое ВНС уже провело два важнейших заседания. Делегаты утвердили Концепцию национальной безопасности, Военную доктрину Беларуси, Программу социально-экономического развития страны на новую пятилетку. Главные усилия государства по-прежнему направлены на обеспечение безопасного, комфортного будущего для всех и для каждого.

За тридцать лет ВНС доказало, что все судьбоносные решения в нашей стране принимаются открыто, коллегиально и исключительно в интересах людей.

Инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью РОЧС Александр Хацулев проинформировал коллектив об оперативной обстановке с пожарами, подчеркнул, что основная причина трагедий – неосторожное обращение с огнем, чаще всего при курении в состоянии алкогольного опьянения. Он привел конкретные примеры и напомнил о правилах пожарной безопасности в отопительный период, эксплуатации печей и электроприборов. Особое внимание уделил профилактике пожаров в быту и детской безопасности.

О важности заключения официального брака рассказала начальник отдела ЗАГС райисполкома Ирина Левкович, отметив, что семья – это союз между мужчиной и женщиной, зарегистрированный государством, и именно в браке у супругов возникают взаимные обязательства, в том числе по содержанию детей. Сегодня нередки случаи, когда пары живут в сожительстве, а после расставания возникают проблемы с установлением отцовства и взысканием алиментов. Ирина Владимировна обозначила, что официальный брак – это основа крепкой семьи и гарантия защиты прав ребенка.

Главный врач ЦРБ Станислав Крылатов в своем выступлении сделал акцент на обязательном прохождении диспансеризации. Ведь всем известно, что болезнь легче предупредить, чем потом вылечить. Актуально сейчас и вакцинирование от гриппа и простудных заболеваний. К слову, жители аг. Пенчин смогут его пройти у себя на ФАПе.

На безопасности граждан в цифровой среде остановилась главный специалист районного Совета депутатов Вероника Ацаева. Несмотря на проводимую профилактическую работу в данном направлении, киберпреступлений не становится меньше. Поэтому гражданам важно не поддаваться влиянию мошенников, применяющих новые уловки и механизмы.

В ходе встречи прозвучали вопросы из зала, касающиеся работы почтовых отделений в аг. Пенчин и аг. Глазовка. Данная тема взята на контроль.

Татьяна Титоренко

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