Основными темами диалога стали обеспечение продовольственной безопасности страны и роль Всебелорусского народного собрания в жизни республики.



В ходе встречи с работниками ООО «Романовский мясоперерабатывающий комбинат» председатель областной организации профсоюза банковских и финансовых работников Александр Машкаров отметил, что белорусский каравай-2026 – это не просто название, это символ нашей независимости и благополучия. «Сельское хозяйство – это фундамент продовольственной безопасности страны. И в современных условиях влияние аграрной отрасли на стабильное развитие Беларуси только возрастает, – констатировал спикер. – Наша модель продовольственной безопасности основана на простом, но мудром принципе: обеспечивать себя за счет собственного производства. И это работает. Мы поставляем продовольствие в более чем 115 стран мира. Экспорт в Африку за последние 5 лет вырос более чем в 3,3 раза. А темп роста экспорта продовольственных товаров за 2025 год к 2020-му составил 176%. По итогам 2025-го экспорт достиг рекордных 10 млрд долл США. Государственное регулирование цен защищает кошельки своих граждан. Средние розничные цены на продукты первой необходимости в соседних странах в 1,5-2,5 раза выше, чем у нас».

Председатель отраслевого профсоюза подчеркнул, что итоги уборочной кампании 2026 года впечатляют: намолочено свыше 11 млн тонн зерновых с учетом рапса и кукурузы. Этого объема с избытком хватает для обеспечения внутренних потребностей страны, которые составляют 7 млн тонн. Поставки продовольствия за пределы Беларуси могут составить в 2026 году рекордные 11 млрд долл США. В этом огромная заслуга всех, кто работает на земле. И главный ориентир этой работы – качество.

Говоря о роли ВНС, спикер обратил внимание, что это уникальная форма демократии, где голос простого труженика имеет такой же вес, как и голос руководителя высокого ранга. Недаром социологические опросы показывают, что работе ВНС сегодня доверяют более 70% белорусов. За тридцать лет орган народовластия доказал: все судьбоносные решения в нашей стране принимаются открыто, коллегиально и исключительно в интересах людей.

Важная и содержательная встреча, на которой обсудили не только продовольственную безопасность, но и будущее страны, состоялась в аграрно-техническом колледже.



В центре внимания две ключевые темы: «Белорусский каравай-2026: продовольственная безопасность страны» и «Всебелорусское народное собрание – гарант стабильности развития республики». Мероприятие прошло в формате открытого диалога. Спикерами выступили начальник главного управления образования Гомельского облисполкома Руслан Смирнов и директор Гомельского государственного колледжа связи Антон Морозов.

Антон Морозов подробно остановился на успехах агропромышленного комплекса, роли молодежи в обеспечении продовольственной независимости Беларуси, а также объяснил конституционный статус и стратегическое значение Всебелорусского народного собрания в жизни общества.

В свою очередь Руслан Смирнов сделал акцент на живом общении с залом. В выступлении он придерживался главного принципа – все познается в сравнении. Спикер сопоставил реалии прошлых лет и сегодняшнего дня, обратив внимание на тот нелегкий путь, который прошла страна в развитии сельского хозяйства, социальной сферы и становлении государственности. Такой подход вызвал живой интерес у присутствующих. Учащиеся и педагоги активно включались в беседу, делились мнениями и задавали интересующие их вопросы.

С ребятами также провели викторину, по итогам которой лучшие знатоки были отмечены подарками и сладкими призами. Встреча получилась по-настоящему продуктивной и оставила у участников четкое понимание того, что стабильность и процветание Беларуси напрямую зависят от труда, гражданской ответственности и единства каждого из нас.

Затем гости приняли участие в озеленении территории колледжа, высадив молодые саженцы яблонь. Яблоневый сад в учреждении был заложен ранее и уже стал доброй традицией, объединяющей поколения педагогов и учащихся. Новые деревья дополнили существующие посадки, став символом преемственности, заботы о родной земле и постоянного развития системы образования района.

Значимость белорусского каравая в продовольственной безопасности страны и роль ВНС обсудила с население Узовского сельсовета начальник главного управления культуры облисполкома Инга Завгородняя.

Татьяна Титоренко

Фото автора и Натальи Логуновой