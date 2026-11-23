РУП «Белтелеком» с 29 ноября 2026 г повышает ряд тарифов для физических и юридических лиц, говорится в сообщении на сайте оператора.





Медианное повышение к действующим тарифам составляет 7,1% для физлиц и 6,4% для юрлиц. Повышение затрагивает тарифы на услуги местной и междугородной телефонной связи, доступа в интернет byfly и антивирусной защиты, а также на пакеты услуг электросвязи.

Так, для физлиц абонентская плата за основной телефон при повременной системе оплаты вырастет на 4,9% до 4,25 бел руб в месяц, плата за минуту местного соединения – на 4,7% до 0,0089 бел руб, междугородного – на 4,5% до 0,023 бел руб.

Абонентская плата по тарифному плану byfly «Домосед старт» увеличится на 3,9% до 18,5 бел руб в месяц, «Социальный анлим 25» – на 15,1% до 18,7 бел руб, «Социальный анлим 50» – на 15,1% до 21,3 бел руб, «Рекорд 50 new» – на 5% до 28,35 бел руб, «Комфорт экспресс» – на 28,4% до 14 бел руб. Наибольший рост среди тарифных планов byfly – по «Комфорт-мини» с оплатой трафика: абонплата вырастет на 63,6% до 4,5 бел руб. Тарифы «Рекорд 200», «Рекорд 500» и «Социальный анлим 100» не изменятся.

Стоимость пакетов услуг «ЯСНА 200 new» и «ЯСНА 200 SMART» увеличится на 4,1% до 51 бел руб в месяц, «Семейный 10» – на 11,3% до 39,5 бел руб, «Семейный 30» – на 16% до 47 бел руб. Цена пакетов «ЯСНА 500» и «ЯСНА 500 SMART» сохранится.

Для юрлиц (без НДС) абонентская плата за основной телефон при повременной системе оплаты вырастет на 4,8% до 3,3 бел руб, минута местного соединения – на 4,4% до 0,0095 бел руб, междугородного – на 5% до 0,021 бел руб. Тариф «Бизнес-комплект 50» подорожает на 10% до 44 бел руб, «Бизнес-комплект 100» – на 5% до 78,64 бел руб, пакет «Бизнес-кейс 15 Видеоконтроль» – на 12,4% до 40 бел руб. Стоимость тарифов «Бизнес-комплект 200», «Бизнес-комплект 500», пакетов «Бизнес-кейс 100» и «Бизнес-кейс 500» не изменится.

Как сообщалось ранее, 16 октября 2026 г Белтелеком анонсировал повышении тарифов на услуги с 1 ноября 2026 г, затем оператор принял решение о переносе срока.

РУП «Белтелеком» создано в июле 1995 г, является оператором электросвязи и провайдером Интернет-услуг, оказывает около 100 видов услуг. Предприятие обеспечивает передачу междугородного и международного трафика, а также работу наземной сети телевизионных и радиовещательных каналов. 17 января 2022 г Белтелеком получил лицензию на право оказания услуг сотовой подвижной электросвязи.

mlyn.by