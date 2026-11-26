В 2027 году университетские олимпиады в Беларуси впервые пройдут полностью в очном формате, а задания для финала будет разрабатывать Академия национального образования – по той же схеме, что и для ЦЭ и ЦТ. Победители этого состязания смогут поступить в региональные вузы без экзаменов.

Шанс для школьников и выпускников колледжей

Поступить в вуз без вступительных испытаний – реально. Для этого нужно победить в университетской олимпиаде. Регистрация для участия в таком состязании уже открыта в 21 региональном университете Беларуси.

В их число вошли: БРУ, БарГУ, БГУТ, БрГТУ, БрГУ имени А.С.Пушкина, ВГТУ, ВГУ имени П.М.Машерова, ГГТУ имени П.О.Сухого, ГГУ имени Франциска Скорины, ГрГУ имения Янки Купалы, МГУ имени А.А.Кулешова, МГПУ имени И.П.Шамякина, ПолесГУ, ПГУ имени Евфросинии Полоцкой, ВГМУ, ГГМУ, ГрГМУ, БГСХА, ВГАВМ, ГрГАУ, БелГУТ.

Попробовать силы могут не только одиннадцатиклассники, но и выпускники колледжей. Победители получают право на зачисление без вступительных испытаний. Правда, конкуренция за такие места ограничена квотой.

Полная информация и графики проведения олимпиад размещены на сайтах университетов.

Как будут проходить испытания?

Университетские олимпиады традиционно организуют в два этапа. Главное новшество 2027 года – единый подход к разработке и проверке заданий, аналогичный ЦЭ и ЦТ. Все задания для заключительного этапа разрабатывает Академия национального образования.

Кроме того, оба этапа впервые пройдут в очном формате – на базе университетов. Изменения предусмотрены постановлением №192 Минобразования от 11 ноября 2026 года.

Комментируя документ, первый заместитель министра образования Александр Баханович отметил: все требования направлены на создание равных, справедливых и прозрачных условий.

Предварительный этап состоится в декабре-январе: к финалу допускаются участники, набравшие не менее 50% от максимального количества баллов. Заключительный этап пройдет одновременно по всей стране – в последние выходные февраля.

Сколько баллов нужно для победы?

Для диплома I степени необходимо набрать не менее 95% от максимума баллов, II степени – не менее 90%, III степени – не менее 85%. Исключение сделано для направлений «Сельское хозяйство», «Ветеринария», «Рыбное хозяйство» и «Охрана труда» – там пороги несколько ниже.

Без экзаменов – на бюджет: условия и квоты

Победители олимпиад получают право быть зачисленными в тот вуз, где проходило состязание, без вступительных испытаний. Квота на такие места составляет до 5% от контрольных цифр приема на бюджет по каждой специальности дневного обучения, пояснил Александр Баханович.

Он уточнил, что по направлениям «Сельское хозяйство», «Ветеринария», «Рыбное хозяйство», «Охрана труда» и аграрным специальностям квота может достигать 15%. Незанятые места передаются на общий конкурс.

Больше всего специальностей для победителей предлагают ГГУ (30 направлений), ГрГУ (23), ВГУ и ПГУ (по 21), БарГУ (16) и ПолесГУ (15). В медицинских вузах доступна только одна специальность – «Здравоохранение».

Когда подведут итоги

Итоги олимпиад подведут в первой декаде марта 2027 года, а до 1 апреля вузы опубликуют результаты на своих сайтах и в телеграм-каналах. Тогда же станет известно количество бюджетных мест по каждой специальности. Впрочем, сроки и условия каждый вуз устанавливает сам, поэтому лучше уточнять их на сайтах университетов.

Удержать таланты в регионах

Главная цель олимпиад – привлечь мотивированных абитуриентов в региональные вузы. В прошлом году заявки подали около 7 тысяч человек, более 1,4 тысячи вышли в финал, а 367 победителей были зачислены в региональные вузы по этой траектории. Как показал анализ, средний балл их аттестатов составил 9–10.

«Это одаренные и мотивированные выпускники школ, которые хотят учиться в вузе своего региона и связать свою судьбу с его экономикой, работать там, где они родились и проживают», – отметил первый замминистра.

Помимо прочего, олимпиады помогают повысить интерес к учебным предметам, углубить теоретические знания и активизировать профориентационную работу в школах.

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