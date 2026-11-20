Многие недооценивают маленькое устройство на потолке, но именно автономный пожарный извещатель может стать решающим фактором в спасении жизни. Пожар коварен тем, что чаще всего происходит в ночное время, когда люди спят и не могут вовремя почувствовать запах дыма.

Автономный пожарный извещатель (АПИ) – ваш персональный охранник, который подаст громкий звуковой сигнал при первых признаках задымления и разбудит даже крепко спящего человека.

Где нужно устанавливать АПИ?

Извещатель необходимо устанавливать в каждой жилой комнате. Обязательно установите его в детской комнате!

Как правильно разместить прибор?

Идеальный вариант размещения – на потолке в середине комнаты. Если центр занят, можно установить на потолке у стены (но не ближе 10 см к ней). Допускается размещение на стене на расстоянии от 10 до 30 см от потолка.

На кухне АПИ лучше не ставить, так как в процессе приготовления пищи выделяются пар и дым. Это может привести к ложным срабатываниям прибора.

Помните: безопасность начинается с одного небольшого, но жизненно важного прибора. Если у вас еще нет АПИ, самое время установить его и защитить себя и своих родных.

По информации Буда-Кошелевского РОЧС