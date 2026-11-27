В преддверии знаменательной для каждого жителя района даты – Дня освобождения Буда-Кошелевского района от немецко-фашистских захватчиков, в аграрно-техническом колледже состоялся военно-спортивный праздник «Наследники Победы».

Оценивать подготовку будущих защитников Отечества предстояло компетентному жюри, в состав которого вошли представители аграрно-технического колледжа, военного комиссариата, РК ОО «БРСМ» и районной профсоюзной организации работников АПК.

Открывая мероприятие, директор колледжа Николай Адашкевич подчеркнул, что хорошая физическая подготовка – основа для каждого молодого человека, и отметил, насколько почетно и ответственно быть готовым к защите своей Родины. К его напутствию присоединилась первый секретарь РК ОО «БРСМ» Марина Габис. Она напомнила учащимся, как важно современному поколению знать историю родного края, чтить бессмертный подвиг предков и свято хранить память о дне освобождения района.

В борьбе за звание лучших сошлись пять команд первокурсников. Программа соревнований потребовала от юношей не только силы, ловкости и выносливости, но и слаженной командной работы. Участникам предстояло пройти восемь испытаний: строевую подготовку, неполную разборку и сборку автомата, надевание общевойскового защитного комплекта, бег в противогазах на скорость и выносливость, преодоление полосы препятствий, транспортировку условно раненого бойца, подтягивание на перекладине и стрельбу по мишеням.

Несмотря на сложность испытаний, все команды достойно справились с поставленными задачами. Участники мероприятия получили дипломы и памятные подарки от РО ОО «БРСМ» и районной профсоюзной организации работников АПК.

Подготовила Елизавета Малая

Фото из архива аграрно-технического колледжа