Чаще всего в сводках МЧС звучит фраза: «Причина пожара – неосторожное обращение с огнем». Это не просто сухая формулировка, за ней стоят непотушенная сигарета, перекалившаяся печь, забытая на включенной плите сковорода.

Цифры статистики

По оперативным данным, с начала года в области произошло свыше 1000 пожаров, на которых обнаружены погибшими 63 человека, еще 118 травмированы.

За истекший период 2026 года в Буда-Кошелевском районе произошло 60 пожаров, на которых погибло 7 человек. Причиной пожаров в подавляющем количестве случаев является неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении.

Курить или не курить? Вот в чем вопрос…

Известная формула «выпил, закурил, уснул» — это путь к трагедии. Человек в состоянии опьянения, к какой бы социальной группе он ни принадлежал, не может в полной мере осознавать опасность, исходящую от огня. Заторможенная реакция, неадекватная оценка своих действий, излишняя самоуверенность — все это присуще состоянию алкогольного опьянения и может привести к беде.

Приняв определенную дозу алкоголя, человек уже находится в расслабленном состоянии, но этого кому-то может показаться недостаточно — и рука сама тянется за сигаретой. Для большего эффекта курят, не вставая с дивана. Результат достигнут — происходит полное расслабление организма и, как следствие, погружение в глубокий сон, из которого подчас не может вывести ни вой пожарной сирены, ни едкий запах тлеющих вещей и мебели, ни повышение температуры в охваченной огнём квартире, загоревшейся от непотушенной сигареты. Курящий засыпает, сигарета падает на постельные принадлежности и происходит пожар. Как правило, в этом случае курильщик получает сильнейшие ожоги или погибает.

Результаты опытов

Они показали, что максимальная температура тлеющей папиросы колеблется в пределах 300-420°С, время тления ее 4-8 минут. Сигарета в начальный момент имеет температуру 310-320°С, которая потом снижается до 240-260°С, время тления 26-30 минут. Вызвав тление горючего материала, например, матраца, сам окурок через некоторое время гаснет. Но образованный им очаг может тлеть еще от 1 до 4 часов.

К смерти уснувшего курильщика приводит не огонь, а токсичные продукты горения. Достаточно 3-4 вдохов для потери сознания. Смертельную дозу угарного газа человек получает уже через 3 минуты, тогда как площадь горения может быть всего 1-2 квадратных метра.

Окурок, брошенный на опилки, вызывает их тление; тепло, выделяющееся при этом, с потоком воздуха проникает вглубь опилок. Через 2,5-3 часа температура поднимается до 410-470°С и происходит воспламенение. Тлеющий окурок способен вызвать воспламенение бумаги, например, в урне для бумаг. Если окурок лежит на поверхности, процесс воспламенения длится 40-50 минут. При попадании окурка на глубину 5-10 см он воспламеняется значительно быстрее — через 12-35 минут. Примерно такие же последствия наступают при попадании окурка в сено или солому. Таким образом, пожары, вызванные непогашенной сигаретой, более распространены, чем может показаться на первый взгляд.

Основные правила для курильщиков

Правила пожарной безопасности четко разграничивают ситуации, когда действия человека могут спровоцировать возгорание и привести к пожару.

Таким образом, согласно новым правилам, запрещено курить в кровати, оставлять без присмотра зажженные свечи, выбрасывать непотушенные сигареты и спички из оконных проемов, балконов и лоджий многоквартирных жилых домов, в стволы мусоропроводов, мусорные контейнеры, баки, урны на придомовой территории.

Можно принять следующие простые шаги, чтобы не допустить пожаров.

Никогда не курите в постели или когда сонные …

так как вы можете заснуть, позволяя зажженной сигарете выпасть из вашей руки, что легко вызовет загорание, и последствия этого могут быть катастрофическими. Особенно опасно курить сидя или лежа на мягкой мебели или кровати с постельными принадлежностями.

Будьте особенно осторожны …

когда курите, если употребляли алкоголь или принимали лекарства, так как это может повлиять на ваше понимание того, что происходит вокруг вас.

Используйте соответствующую пепельницу…

из негорючих теплоизолирующих материалов, стойкую к опрокидыванию. Не рискуйте, оставляя зажженные сигареты (или подобное) без присмотра. Немного воды в пепельнице поможет сделать её безопасной.

Не опорожняйте пепельницу в мусорное ведро …

так как это может привести к загоранию содержимого.

Не курите на балконах и не бросайте непотушенные окурки вниз…

Потоками воздуха искры легко заносит на нижележащие балконы. Если там будут присутствовать горючие материалы, пожар не заставит себя долго ждать. При этом, распространяясь по балконам (лоджиям), он может охватить все этажи.

А лучше всего − постарайтесь бросить курить.

Балкон

Нередки случаи, когда балконы становятся объектами пожаров по причине неосторожного обращения с огнем неустановленными лицами.

Меры профилактики:

Никогда не бросайте окурки на пол балкона или за его пределы. Если вы курите, тушите сигареты полностью, например, в банке с водой.

Уберите с балкона ненужные и легковоспламеняющиеся предметы, такие как старая мебель, бумага, мусор и аэрозоли. Храните вещи в металлических контейнерах, если балкон не застеклен.

Не оставляйте на балконе стеклянные бутылки и банки под прямыми солнечными лучами, − они могут сработать как линза и вызвать возгорание.

Поставьте на балконе ведро с песком или держите рядом небольшой огнетушитель, чтобы в случае небольшого возгорания можно было его быстро потушить.

Если возник пожар на балконе, закрытые окна и двери замедлят распространение огня в помещение.

Автономный пожарный извещать – защита, которая всегда рядом

Статистика убедительно показывает: АПИ является одним из самых эффективных средств раннего обнаружения пожара. С начала массового внедрения прибора, с 2002 года, в нашей стране АПИ помогли сохранить жизни более 2900 человек.

Установка автономного пожарного извещателя — это простое решение, которое может стать решающим в критической ситуации. Он своевременно предупредит о возгорании и даст шанс на спасение. Сможет разбудить человека даже ночью.

Очень важно правильно выбрать место установки извещателя. АПИ рекомендуется устанавливать в жилых комнатах в центральной части потолка с небольшим смещением в сторону окна или двери – там, где обеспечен постоянный воздухообмен. К слову, монтаж извещателя – дело нехитрое, специалистов звать не нужно, а достаточно закрутить пару саморезов.

Проверить исправность прибора можно самостоятельно, нажав на кнопку-индикатор. Подал сигнал – все в порядке. Об этом же говорят и периодические проблески индикатора. Если АПИ стал периодически издавать звуки – это значит, что пора менять батарейку. Периодически следует очищать дымовую камеру извещателя от пыли обычным пылесосом или продувать феном.

Помните: безопасность семьи начинается с маленького устройства, способного сохранить самое ценное — жизнь.

Подготовила Елена Белко