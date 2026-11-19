В 2026 году из-за детской шалости с огнем произошло 69 пожаров, на которых были травмированы 13 детей.

Детская шалость с огнем является одной из причин возникновения пожаров, приводящих к тяжелым последствиям и трагическим случаям. Из-за природного любопытства и отсутствия жизненного опыта дети не осознают реальной угрозы, которую несут игры с огнем. Помните: маленьких детей ни на минуту нельзя оставлять без присмотра!

В подростковом возрасте тяга к экспериментам, желание впечатлить сверстников и пренебрежение правилами часто приводят к опасным ситуациям с огнем. В отличие от малышей, подростки уже не боятся спичек или зажигалок, но еще не всегда способны трезво оценить масштаб возможных последствий и юридическую ответственность за свои поступки. Задача взрослых – говорить с ними на равных, опираясь на факты и реальные риски.

Напоминает родителям:

Объясните подростку, что поджог сухой травы, мусора в подъездах или эксперименты с бензином, аэрозолями и петардами приводят к мгновенному распространению пламени и тяжелым ожогам.

Подростки активно пользуются гаджетами, поэтому важно приучить их не оставлять зарядные устройства в розетке на ночь, не класть заряжающийся телефон под подушку и не перегружать удлинители мощной техникой.

Убедитесь, что подросток не растеряется в критический момент: он должен знать, как защитить органы дыхания от дыма, почему нельзя пользоваться лифтом и почему нужно сразу покидать опасную зону.

Подросток должен знать номера телефона спасателей 101 и 112.

Спокойно и без угроз проинформируйте подростка о том, что за умышленный поджог или неосторожное обращение с огнем, повлекшее крупный ущерб или вред здоровью людей, предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Помните: доверительный разговор и четкое понимание последствий работают гораздо эффективнее, чем строгие запреты!

По информации Буда-Кошелевского РОЧС