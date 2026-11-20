Ежегодно 20 ноября отмечается Всемирный день ребенка, посвященный принятию первого правового документа по правам детей – «Конвенции ООН о правах ребенка».

Для учащихся начальной школы г. Буда-Кошелево прошел час правовой беседы «Право для тебя и меня». Ребята ознакомились с историей возникновения права, поделились свими мнениями, нужны ли права человеку, отвечали на вопросы правового характера. Дети узнали много полезной информации, которая впоследствии позволит сделать правильный выбор в той или иной ситуации, не нарушив закон.

Подготовила Елена Белко

Фото из архива участников