В преддверии 83-й годовщины освобождения Буда-Кошелевского района от немецко-фашистских захватчиков в картинной галерее им. Е.Е. Моисеенко состоялась диалоговая площадка «Память без срока давности».

Открывая мероприятие, прокурор района Вячеслав Сталович отметил, что в 1941 году враг оккупировал Будакошелевщину. Действия фашистов были направлены на планомерное уничтожение населения: в декабре в г. Буда-Кошелево расстреляли 485 узников гетто, за годы оккупации погибли более тысячи мирных жителей, сотни военнопленных. 27 ноября 1943 года в ходе Гомельско-Речицкой наступательной операции Буда-Кошелево освободили воины 4-й Бежицкой стрелковой дивизии при поддержке 231-го танкового полка 48-й армии Белорусского фронта. В братской могиле в центре города покоятся 319 советских воинов и партизан, которые погибли, освобождая наш район.

Согласно международному и национальному праву, военные преступления и преступления против человечности не имеют срока давности. Генеральная прокуратура Республики Беларусь расследует уголовное дело о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период. В 2022 году принят Закон «О геноциде белорусского народа». История геноцида – прямой пример того, как безнаказанность части преступников привела к попыткам переписать историю и героизировать карателей. А это прямой путь к ее повторению.

К сожалению, угрозы миру могут приходить не только с полей сражений, но и через интернет и социальные сети. «Чтобы противостоять этому, необходимо знать правду о войне, черпая ее из достоверных источников, и передать следующим поколениям. Мы живем под мирным небом, учимся, строим дома и свое счастливое будущее, а ведь все это нам подарили люди, у которых такой возможности не было. Многие из них пожертвовали собой ради нас, ради нашего блага», – подчеркнул прокурор.

Он призвал молодежь изучать историю своих семей, хранить память о предках, защищавших Родину, и осознанно относиться к тому, что происходит в современном мире.

Археолог 52-го отдельного специализированного поискового батальона Вооруженных Сил Республики Беларусь Вадим Томилин рассказал, что за время существования батальона военнослужащие обследовали тысячи объектов, определили границы захоронений более чем 314 тыс. погибших, извлекли для перезахоронения останки свыше 50 тысяч человек и установили имена около 4 тыс. защитников Отечества и жертв войн. При отработке сообщений местных жителей о неучтенных могилах военные археологи нередко сталкиваются с погребениями, произведенными в Средние века, а также обнаруживают братские могилы солдат русской и французской армий. Более половины всех извлеченных останков (около 30 тыс. человек) приходится на военнослужащих Красной армии, партизан и подпольщиков. Главная цель – найти солдатские медальоны, подписанные котелки, ложки или награды, по которым через архивы удается восстановить имена погибших и найти их родственников.

С 2021 года одним из главных направлений стала работа совместно с Генеральной прокуратурой. Только за 2021-2025 гг. батальон отработал более 130 мест массового уничтожения мирного населения и военнопленных, извлек останки свыше 8 тыс. жертв. Военнослужащие 52-го отдельного специализированного поискового батальона совместно с гомельским поисковым клубом «Алые погоны» и местными школьниками работали и в Буда-Кошелевском районе. В ходе раскопок в Потаповке были обнаружены останки неизвестного красноармейца, погибшего в боях за освобождение района осенью 1943 года, а также его личные вещи, в Забабье – останки 11 красноармейцев.

Заместитель декана по научной работе факультета истории и межкультурных коммуникаций ГГУ им. Франциска Скорины магистр исторических наук Антон Шиляев в своем выступлении затронул важные аспекты современной работы с молодежью. Он подробно рассказал о тесном сотрудничестве университета с поисковыми батальонами, о реализации масштабных инициатив по патриотическому воспитанию, ярким примером которых является проект «Поезд памяти».

Особое внимание спикер уделил событиям Великой Отечественной войны – тому, как проходило героическое форсирование Днепра, освобождение Гомельской области и непосредственно нашего района. За каждым метром родной земли стояли ожесточенные и продолжительные бои. Отступая под натиском советских войск, немецко-фашистские захватчики применяли тактику выжженной земли и угоняли с собой мирное население, безжалостно расправляясь по дороге со слабыми и теми, кто не мог идти.

Как пояснил спикер, освобождение Гомеля стало настоящим переломным моментом в ходе военных действий. Этот успех позволил отрезать важнейшие пути снабжения немецкой армии и открыл дорогу для дальнейшего победоносного наступления советских бойцов, которое в итоге привело к полному изгнанию оккупантов с белорусской земли. Историк подчеркнул важность бережного отношения к прошлому:

«Если мы это забудем, могут сложиться условия для повторения трагедии. Мы не должны никоим образом допустить возобновления подобных событий. Подвиг народа, подвиг солдат должен всегда оставаться в памяти потомков».

Учащаяся СШ №1–Школы мира г. Буда-Кошелево, член БРСМ, победитель районного этапа республиканского конкурса «Лидер года», обладатель свидетельства Специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи Ксения Козлова констатировала, что она, как и молодежь Будакошелевщины, не сторонний наблюдатель истории, а ее продолжение.

«Каждый раз, выходя на сцену с песнями военных лет, я ощущаю не просто исполнение роли, а диалог с теми, кто уже не может ответить. Когда зал замирает под звуки «Священной войны», остро понимаю: искусство – это единственный мост, способный докричаться сквозь десятилетия, – поделилась Ксения. – Просто выучить текст или возложить цветы раз в год – этого недостаточно. Долг молодежи – не в ритуальном молчании, а в действии. Мы – последнее поколение, которое видит ветеранов живыми. И если мы сейчас будем просто хранить, а не созидать память, через десять лет она станет музейным экспонатом, а не живым нервом».

Именно из этого чувства – долга, тревоги и любви – родился культурно-патриотический проект «Голос памяти». Спикер уверена, что память должна звучать не только в докладах, а в песнях, историях, аудиогидах – в тех форматах, которые понятны и близки молодому поколению. «Для меня важно, чтобы школьник, держащий в руках телефон, завтра захотел снять короткий ролик о своем прадеде. Чтобы студент, привыкший к клиповому мышлению, остановился и услышал голос прошлого – в подкасте, в аудиогиде, в живой встрече», – подытожила Ксения.

Инициатором мероприятия выступил историко-культурный центр района.

Татьяна ТИТОРЕНКО

Фото Анастасии Лосевой