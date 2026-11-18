Ингредиенты:

— картофель — 6 шт.;

— лук — 1 шт.;

— ветчина — 200 г.;

— сыр твердый — 200 г.;

— яйцо — 2 шт.;

— укроп — 2 веточки

— мука — 4-5 ст.л.;

— соль, перец — по вкусу;

— масло рафинированное — для жарки.

Приготовление:

1. Очистить картофель, лук, порезать мелко укроп. Натереть на крупной терке все ингредиенты: картофель, сыр, ветчину, лук. Добавить по вкусу соль и черный перец молотый. Добавить яйца, укроп, муку, перемешать.

2. Разогреть масло на сковороде. В горячее масло ложкой выложить картофельную массу, жарить на среднем огне до золотистой корочки.

#Рецептдня