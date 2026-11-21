Госавтоинспекция усилила меры по обеспечению безопасности движения и недопущению дорожного травматизма. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе МВД.

На особом контроле — выявление и отстранение от управления нетрезвых водителей и бесправников, а также пресечение грубых нарушений ПДД, приводящих к трагическим последствиям.

Для помощи территориальным подразделениям ГАИ сформированы группы спецподразделения ДПС «Стрела» МВД. Экипажи направлены в районы Брестской и Минской областей с наиболее сложной аварийной обстановкой.

Кроме того, совместно с Транспортной инспекцией ужесточены проверки коммерческих перевозок пассажиров и грузов. Уже выявлены неединичные нарушения режима труда и отдыха, порядка допуска перевозчиков на линию и эксплуатации транспорта.

Аналогичные рейды продолжатся вплоть до 27 ноября.

В связи с прогнозируемыми заморозками и осадками ГАИ рекомендует заранее сменить шины на зимние.

«Пешеходам в условиях гололедицы и недостаточной видимости важно проявлять максимальную осторожность, двигаться вне проезжей части, в сумерках и темноте обязательно использовать световозвращающие элементы», — отметили в ведомстве