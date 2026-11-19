Госавтоинспекция усилит контроль на участках трех автомобильных дорог в Гомельской области 20 и 21 ноября, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД облисполкома.





Массированную отработку экипажи ДПС проведут на подъезде к Гомелю от трассы М10 Граница Российской Федерации — Гомель — Кобрин, а также автомобильных дорогах Р36 Мозырь — Лельчицы — Милошевичи — граница Украины и Р23 Минск — Микашевичи.

«На этих участках будет организован гласный, негласный и смешанный контроль за соблюдением ПДД. Особое внимание будет уделено местам с повышенной вероятностью совершения ДТП, где будут выставлены дополнительные наряды ДПС», — рассказали в УГАИ.

В областной Госавтоинспекции напомнили, что соблюдение ПДД — залог безопасности каждого участника дорожного движения, поэтому водителям необходимо выбирать безопасную скорость, не совершать опасных маневров и быть внимательны за рулем.