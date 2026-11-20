Генеральный прокурор Беларуси Дмитрий Гора видит основания для пересмотра подходов судов к назначению наказания в отношении родителей за уклонение от содержания детей либо от возмещения расходов, затраченных государством на их содержание. Об этом он заявил на совещании Президента Беларуси Александра Лукашенко с судейским корпусом, передает корреспондент БЕЛТА.

Дмитрий Гора подчеркнул, что по большинству дел судами принимаются законные решения, заметно улучшилась оперативность судопроизводства, и это установлено в ходе прокурорского надзора. Однако есть и вопросы, требующие совершенствования.

Так, он указал на проблемы судебного контроля за исполнением наказаний. По данным Генпрокуратуры, имеют место случаи неисполнения органами принудительного исполнения наказания отдельных приговоров судов в отношении осужденных к штрафу, а также ненаправление судами исполнительных документов по аналогичным делам, вследствие чего виновные освобождаются от наказания за истечением сроков давности исполнения приговоров. «Нужен более действенный механизм судебного контроля», — констатировал Дмитрий Гора.

Он также указал на отсутствие постановлений Пленума Верховного Суда по отдельным важным вопросам. «Ряд практических вопросов, вызывающих затруднения у правоохранительных органов и судов, не получил разрешения на уровне актов судебного толкования по делам и вопросам, актуальность которых растет», — сказал он.

В числе таких вопросов — уклонение родителей от содержания детей либо от возмещения расходов, затраченных государством на их содержание. «Из-за отсутствия единых подходов к судебной практике регулярно отменяются или изменяются приговоры по таким делам, что в определенной степени препятствует достижению главной цели — защиты детей и обеспечения реальной выплаты средств на их содержание. Полагаем, что имеются основания для пересмотра подходов судов к назначению наказания по этой категории дел в сторону его усиления с тем, чтобы обеспечить при его отбывании обязательное привлечение осужденного к труду и реальное взыскание средств», — обратил внимание генпрокурор.