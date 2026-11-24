В ходе встречи обсуждаются вопросы наставничества, условий труда и отдыха, создания бытовых условий, предоставления жилья, заработной платы. Отдельное внимание уделено поддержке молодых специалистов, соблюдению законодательства, охране труда и закрепляемости кадров.

В Гомельскую область прибыло 5700 молодых специалистов. 13% от общего числа — по целевым договорам. Наибольшее количество молодых специалистов трудоустроены на промышленных предприятиях, почти 1000 человек пришли в сельское хозяйство и образование, около 800 — в медицину.

«Для нас принципиально важно, чтобы каждый из вас нашел себя в профессии, почувствовал уверенность в завтрашнем дне и захотел навсегда остаться здесь, в Гомельской области», — подчеркнул Иван Крупко.