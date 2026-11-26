Были заслушаны доклады председателей Жлобинского и Рогачевского районных исполнительных комитетов о проводимой работе по направлению.

— 25 ноября в Беларуси по поручению Президента началась масштабная проверка готовности отрядов народного ополчения к выполнению задач по предназначению. По информации председателей Жлобинского и Рогачевского районов в сельсоветах проведена сверка списков ополченцев, организованы медицинские осмотры, отряды сформированы, у людей есть понимание значимости проводимых мероприятий и их целей. В случае возникновения угрозы члены отрядов будут обеспечивать охрану своих районов, — отметил глава региона.

Иван Крупко поручил всем заинтересованным службам оперативно отрабатывать возникающие вопросы по направлениям, обеспечивать взаимодействие и своевременное выполнение поставленных задач.

Гомельщина официально