Районный проект «Белорусская женщина: код ее успеха» приближается к финалу, в очередной раз подтверждая, что наши женщины – сильные, деловитые, целеустремленные, творческие и удивительно цельные натуры, объединенные любовью к малой родине, детям, семейным ценностям. Его героинями уже стали представительницы Будакошелевщины разных профессий и возрастов. И каждая история – целая жизнь, наполненная смыслом и стремлением приносить пользу.

Жительницы Николаевского сельсовета не только рассказали о себе, но и представили выставки достижений и творческих работ. Обращаясь к участницам проекта, заместитель председателя райисполкома Людмила Кураликова пожелала им уверенности в себе, получить задор и вдохновение, всем присутствующим – здоровья и благополучия, мира, добра, успехов в труде на благо своей семьи, трудового коллектива, района, области и в целом нашей страны.

Материнство и учительство, как два крыла у птицы

Вся трудовая деятельность учителя русского языка и литературы Жанны Елисеевой связана с Николаевской школой. Уроженка областного центра, окончив историко-филологический факультет ГГУ им. Ф. Скорины, не одно десятилетие предана любимому делу. Ее жизнь измеряется не просто годами, а школьными звонками. По ее признанию, быть учителем-словесником – это состояние души. «Люблю свою профессию, люблю детей. В каждом ученике вижу не просто ребенка, а целую вселенную. Моя главная задача – помочь им раскрыться, научиться чувствовать красоту родного слова, думать и любить», – отмечает педагог.

Но прежде всего она – любящая мама двоих сыновей Евгения и Александра, заботливая свекровь и самая добрая в мире бабушка для внука. Материнство и учительство считает главными в своей жизни, как два крыла одной птицы.

Жанна Сергеевна любит свою Родину, землю под белыми крылами и ее красоту старается запечатлеть на фотографиях. Больше всего ее привлекает осень – яркая, красочная и прекрасная. В представленной галерее фоторабот автора – искренняя и бесконечная любовь к Беларуси, выраженная в свете, красках и эмоциях.

По убеждению Жанны Елисеевой, истинное предназначение женщины – быть хранительницей домашнего очага, знаний, красоты и любви, созидательницей не только в стенах своего дома, но и в огромном мире. Быть той, кто согреет, пожалеет, вдохновит и простит.

Создавать красоту вокруг – только в радость

Белорусская женщина – не только внешняя привлекательность и красота, но и заботливая супруга, мудрая мать, умелая хозяйка. Это подтверждает следующая героиня проекта – Татьяна Киселева. Многодетная мама, рукодельница, искусный кулинар, в ее руках обычные продукты превращаются в произведения искусства. Домашней выпечкой она любит баловать не только домочадцев и друзей, но и радушно встречает гостей на подворье Николаевского сельсовета на различных мероприятиях, делясь с ними рецептами и секретами приготовления.

В ежедневном круговороте дел Татьяна Васильевна обязательно находит время и для творчества. Вязание крючком для нее – целый ритуал и настоящая семейная традиция, переданная от бабушки и мамы. Любит она заниматься цветами, даже разговаривать с ними и наблюдать, как благодаря заботе из маленького росточка раскрывается новая цветущая жизнь.

Вернувшись на малую родину, Татьяне Киселевой довелось работать животноводом, поваром, санитаркой. Сейчас она трудится в сельском клубе и убеждена: неинтересной работы нет, важно, как ты к ней относишься.

Ее главная гордость и радость – семья. Татьяна Васильевна – мама троих детей: старшие сын и дочь уже студенты, младшая еще учится в школе. В семье Киселевых любят активный отдых на природе: походы за грибами, на рыбалку. Легкие на подъем, они принимали участие в сельскохозяйственном проекте «Властелин села». Такие мероприятия, по их мнению, объединяют и заряжают энергией.

«Считаю себя по-настоящему счастливой. Мне только в радость создавать своими руками красоту вокруг, делить любимое дело и проводить активные будни с детьми», – говорит Татьяна Киселева.

Счастлив тот, кто счастлив дома

Словами русского классика Льва Толстого представила свое жизненное кредо педагог Николаевской школы Светлана Киреева. В ее жизни сложилось всё: и работа, и музыка, и, главное, дружная семья. Эти ценности позволили ей крепко стоять на ногах, а николаевская земля стала по-настоящему родной, хотя родом она из небольшой д. Пучин Брагинского района. Память о родных местах бережно хранит в сердце до сих пор. Оттуда же, из детства, тянется и ее любовь к музыке. Главной певуньей в семье была бабушка по маминой линии, дар пения передался и Светлане Петровне.

Окончив школу, она поступила в институт, успешно отучилась и стала преподавать, вышла замуж. «С супругом воспитали двух дочерей. Моя жизнь всегда была наполнена заботами о семье, учениках. В ней произошли приятные перемены: я стала бабушкой и неожиданно для самой себя открыла новый мир – мир творчества», – делится сокровенным Светлана Киреева. Супруг поддержал это начинание и подарил ей на день рождения символичный подарок – микрофон. Светлана Петровна стала петь, выступала с замечательным коллективом «Родник» Рогинского ЦНТ и поняла, что сцена и музыка – это то, что наполняет энергией. По ее признанию, она только в самом начале творческого пути, поет от всего сердца и больше всего на свете желает своими песнями приносить радость людям.

Где родился, там и пригодился

Татьяна Паплевкина родилась и выросла в д. Фундаминка в многодетной семье, самая младшая из четырех сестер. Ее деревенское детство – это отдельная история: утренние дойки, запах сена и работа от зари до зари.

После школы по примеру двух старших сестер получила профессию продавца, но любовь к животным все же взяла верх. Заочно окончила Речицкий аграрный колледж по специальности «зоотехния» и трудится зоотехником-идентификатором в ОАО «Николаевка». Она регистрирует в АИС каждое животное, оформляет свидетельство о рождении и паспорт, в который вносит данные о прививках, проведенном лечении и другие необходимые сведения. Работа ответственная, щепетильная, но любимая.

В прошлом году Татьяна Николаевна была удостоена чести представлять Будакошелевщину на 4-м республиканском форуме тружениц села в Минске, от участия в котором у нее остались незабываемые впечатления. Как человека с активной гражданской позицией ее избрали председателем первичной профсоюзной организации, также является и депутатом сельского Совета депутатов. Свои силы, энергию, знания она отдает здесь, на родной земле, полностью оправдывая свой жизненный девиз: где родился, там и пригодился.

Особая страсть Татьяны Николаевны – книги: с 2011 года она – член читательского клуба, в ее домашней библиотеке более 200 изданий. Но главное достижение в жизни – это семья. Старшая дочь Елена – будущий педагог, а сын Михаил учится в 9-м классе. Дети поддерживают маму во всех начинаниях, планах и поездках.

На мир нужно смотреть только с улыбкой. Она всегда помогает и обезоруживает – еще один секрет Татьяны Паплевкиной.

В проекте нет победителей, а тем более побежденных. Ведь нужно иметь определенную смелость и силу характера, чтобы поделиться своей жизненной историей, личным и сокровенным с другими. Каждой участнице Людмила Кураликова, председатель районной организации РОО «Белая Русь» Татьяна Чечко вручили дипломы и памятные подарки от РО РОО «Белая Русь» и депутатского корпуса Николаевского сельского Совета депутатов.

Символ проекта – переходящий кубок – председатель Николаевского сельского Совета депутатов Мария Гераскевич передала председателю Широковского сельского Совета депутатов Елене Подлобниковой. А значит, совсем скоро нас ждут новые удивительные истории, демонстрирующие силу, красоту и богатый духовный мир белорусок.

Наталья Логунова

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