В ходе диалога обсудили обеспечение продовольственной безопасности страны, роль ВНС в развитии государства, затронули еще ряд важных тем.





Валентин Ундруль подчеркнул, что развитие села и аграрного производства – это не просто одна из отраслей экономики. Это фундамент, на котором строится продовольственная безопасность Беларуси. Один человек, работающий в сельском хозяйстве, обеспечивает занятость от 7 до 10 человек в смежных сферах. Наша модель продовольственной безопасности проста и мудра: обеспечивать себя за счет собственного производства. И это работает. «Объемы производства по многим позициям превышают наши внутренние потребности. Мы входим в топ-5 по поставкам молочной продукции и в топ-15 по экспорту мяса птицы, говядины и колбасных изделий. Беларусь поставляет продукты питания в более чем 115 стран мира. Темп роста экспорта продовольствия за 2025 год к 2020-му составил 176% и достиг рекордных 10 млрд долл. США. Прирост валютной выручки – 1,6 млрд долл. США, – констатировал глава района. – «Белорусское – значит качественное» – это не просто слоган, это отражение нашей приверженности высоким стандартам. Мы производим натуральные, вкусные и безопасные продукты, которые ценятся во всем мире». Триумф труда – уборочная кампания 2026. В стране собрано более 11 млн тонн зерновых, с избытком обеспечив внутренние потребности.

Свою лепту в общий каравай области внесли и аграрии Буда-Кошелевского района. Заместитель начальника управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Александр Костючков отметил, что будакошелевцы в очередной раз обеспечили наибольший в регионе валовой намолот зерновых с учетом рапса и кукурузы. В настоящее время он составляет 158 тыс. тонн. Организации района завершили уборку картофеля, положив в закрома 22 тыс. тонн. В текущем году также собрано около 9 тыс. тонн овощей. Накоплено 28,6 центнера кормовых единиц, из которых 21,4 – травяные корма. Аграрии района произвели 29,3 тыс. тонн мяса КРС, 2,9 тыс. тонн свинины, 36 тыс. тонн птицы и 24,9 тыс. тонн молока. Главным приоритетом работы по-прежнему остается качество. Итоги уборочной кампании 2026 года – это результат самоотверженного труда в том числе и наших хлеборобов. За плодотворную работу комбайнеры и водители района были отмечены на республиканском и областном уровнях.





Как делегат VII Всебелорусского народного собрания Валентин Ундруль остановился на роли органа народовластия в жизни республики. Он отметил, что три десятилетия назад в стране царила неопределенность и напряженность. Начало независимости страны сопровождалось пустыми полками в магазинах и ростом безработицы. С каждым днем положение дел ухудшалось. Именно в этот переломный момент – 19 и 20 октября 1996 года – в Минске прошло первое Всебелорусское народное собрание. Во Дворце спорта собрались 4740 делегатов со всех уголков страны. На первом форуме был заложен фундамент нашей белорусской модели – социально ориентированной экономики, где на первом месте – человек и забота о его благополучии. И время доказало правильность этого выбора. Уже за первую пятилетку валовой внутренний продукт вырос более чем на треть, объем промышленности – почти на 65%.

Каждое из собраний решало конкретные, жизненно важные задачи, направленные на устойчивый рост и активное строительство социального жилья, масштабное возрождение села и модернизацию крупных предприятий, обновление дорог и привлечение инвестиций. На шестом в 2021 году был дан старт конституционной реформе, и ВНС перестало быть просто форумом. Оно получило конституционный статус высшего представительного органа народовластия. На седьмом делегаты утвердили Концепцию национальной безопасности, Военную доктрину Беларуси, Программу социально-экономического развития страны на новую пятилетку. Главные усилия государства по-прежнему направлены на обеспечение безопасного, комфортного будущего для всех и для каждого.

«Всебелорусское народное собрание доказало, что судьбоносные решения в нашей стране принимаются коллегиально, открыто и исключительно в интересах людей. За три десятилетия оно превратилось в надежного гаранта нашего суверенитета, закрепив уникальную белорусскую модель демократии, в которой голос простого труженика имеет такой же вес, как и голос высшего должностного лица», – резюмировал Валентин Ундруль.

Во время общения сотрудники отдела подняли ряд волнующих их вопросов, касающихся выделения арендного жилья, подсыпки дороги во дворе домов №№3, 3а, 11, 11а по ул. 50 лет Октября, оборудования ливневок по ул. Ломоносова, очистки канализации в д. №10 по ул. Ленина, отлова бездомных животных.



Татьяна Титоренко

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