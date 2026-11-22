В преддверии Дня освобождения Буда-Кошелевского района от немецко-фашистских захватчиков на базе Буда-Кошелевской детской школы искусств состоялся I районный фестиваль-конкурс «Крыніца памяці». Свыше 100 учащихся из районной и Уваровичской школ искусств, включая филиалы (Кривский, Коммунаровский, Узовский) стали участниками масштабного патриотического мероприятия. На суд профессионального жюри были представлены инструментальные, вокальные и хореографические номера. В холле участники фестиваля могли ознакомиться с выставкой «Память», представленной учащимися художественного направления деятельности школ искусств.

Подготовила Татьяна Титоренко

Фото из архива участников