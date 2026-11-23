Продукты

— куриное филе – 750-800 г.;

— лук репчатый – 1-2 шт. (100 г).;

— яйцо – 1 шт.;

— сыр твердый – 100 г.;

— масло сливочное – 100 г.;

— батон для сухариков;

— масло растительное для жарки (или смесь растительного и сливочного масла);

— соль;

— перец черный молотый.

Мелкими кубиками порежем батон. Выкладываем сухарики на противень и подсушиваем в духовке.

Размягченное масло смешаем с тертым сыром, сделаем колбаску, толщиной 2-2,5см и поместим ее в морозилку.

Куриное филе пропустим через мясорубку вместе с луком. Добавим соль и перец, яйцо. Все тщательно перемешаем и отобьем.

На ладонь кладем немного фарша и делаем из него лепешку. На середину помещаем небольшой кусочек (до 3см) масляно-сырной колбаски. Накрываем сверху небольшим количеством фарша и формируем овальную котлету.

Обваляем котлеты в приготовленных сухариках, немного вдавливая их в фарш.

Хорошо разогреваем жир в сковороде. А вот тут не зевайте, котлеты надо обжарить со всех сторон очень быстро.

Конечно, за такое короткое время, котлеты не успевают прожариться внутри. Дальше есть два варианта. Сложить обжаренные котлеты в сковороду, подлить немного воды и тушить под крышкой 30 минут. Или разложить котлеты на противне, накрыть фольгой и поставить куриные котлеты с сыром в духовку на 25-30 минут при температуре 175 градусов.

Приятного аппетита!