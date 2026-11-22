Обсуждаем вопрос регионального развития в контексте закрепления на местах специалистов и возведения арендного жилья. Тему ­­Президент вновь поднял на рабочем совещании в Шклове, которое завершало республиканский семинар-совещание о современных подходах к региональному развитию. Впрочем, важные акценты звучали и раньше: именно арендное жилье, по мнению Александра ­­Лукашенко, должно стать основным инструментом решения жилищного вопроса и кадровых задач, такой механизм является экономически оправданным, а кроме того, удобным для людей, особенно для молодых специалистов. Развиваем тему вместе со специалистами и показываем, как поручение Главы государства выполняют на местах.

­СКАЗАНО

Президент Беларуси Александр Лукашенко:

— По жилью мы определились: жилье будем строить. И не в Минске, а будем уходить от крупных городов, областных центров в районы, агрогородки. Арендное жилье под конкретного человека — это обязательно.

На рабочем совещании о современных подходах к региональному развитию, 9 ноября 2026 года

В приоритетном порядке

Итак, в 2026 -2030 годах в Беларуси с господдержкой запланировано построить 6,5 миллиона жилых квадратных метров, из них 5 миллионов — арендных. Это прописано в государственной программе «Строительство жилья». Напомним, что Александр ­­Лукашенко на совещании о перспективах жилищного строительства и повышении эффективности использования арендного жилья, которое Глава государства собрал во Дворце Независимости в конце сентября, четко обозначил и приоритеты. Цена метра — не выше среднемесячной заработной платы. Сроки ввода — нормативные, без всяких долгостроев. Что касается качества, оно должно быть таким, чтобы человек мог вселиться в квартиру и жить. Депутат Палаты представителей Национального собрания Сергей Клишевич тем временем напоминает о том, что строительство жилья и жилищный вопрос, исходя из данных всевозможных социологических опросов, являются той самой темой, которая в большей степени волнует белорусов:

— А в эту проблему упираются в том числе экономические, демографические, социальные вопросы. Поэтому государство, как это у нас и принято в рамках нашей белорусской модели, на эти запросы реагирует. Ехать в регионы — это не просто призыв. Для строительства жилья на местах будут направлены колоссальные деньги. И это лишний раз подтверждает социальную ориентированность нашего государства. То, что мы действительно сегодня заботимся о наших людях, о нашем будущем и прекрасно понимаем, отдаем себе отчет, без чего будущего быть не может. Жилье — один из приоритетов. Для каждого человека важно, когда у него это жилье есть.

Образец для остальных

Медиаэксперт Дмитрий Швайба называет строительство мультипликатором экономики, запускающим и раскручивающим множество процессов. При этом подчеркивает: важна такая система распределения квадратных метров, которая позволяет обеспечить доступ к жилью группам населения, испытывающим сложности.

— В этом смысле, конечно, Беларусь можно считать образцом и на постсоветском пространстве, и даже в мировом масштабе, — обозначает он.

— Глава государства на состоявшемся в сентябре совещании акцентировал, что местные власти должны обеспечивать заселение нового арендного жилья в короткие сроки. Люди должны четко понимать, что у них есть возможность улучшить жилищные условия таким способом, и должны быть готовы двигаться в этом направлении.

Любой мегаполис создает ситуацию нуждаемости по нескольким причинам. Во-первых, семьи делятся, перераспределяются, увеличиваются. Во-вторых, люди, безусловно, хотят жить лучше, количество квадратных метров, которые нужны человеку для комфортной жизни, растет. Мы должны обеспечить граждан нашей страны возможностью улучшения жилищных условий. Краеугольной темой в этом плане, конечно, является цена квадратного метра. Приоритет озвучен: среднемесячная зарплата и стоимость «квадрата» должны двигаться в едином формате. Это один из показателей социальной ориентированности нашего государства. А что касается того, что арендное жилье необходимо строить в привязке к рабочим местам, то человек давно мигрирует за работой, а не наоборот. Научное распределение основных производственных фондов никуда не ушло, хотя на каком-то этапе к этому относились скептически. Необходима качественная, понятная схема распределения трудовых ресурсов. И в этом смысле арендное жилье — понятный механизм ускоренного перераспределения жилья в привязке к основным производственным фондам. И самое главное, что государство способно этим управлять. Никакой хаотичности!

Цифры и планы

6 ноября Александр Лукашенко подписал Указ «О перечислении средств и бюджетном финансировании», которым предусмотрено выделение в текущем году дополнительных средств по значимым для населения направлениям, в частности на строительство арендного жилья, дорог и иных инфраструктурных объектов. Это о перспективах. О конкретных планах по строительству жилья в Буда-Кошелевском районе корреспонденту районной газеты рассказала заместитель начальника отдела ЖКХ, архитектуры и строительства райисполкома Юлия Нестерчук:

– Жилищное строительство в районе ведется комплексно, охватывая не только районный центр, но и сельские населенные пункты, с особым акцентом на агрогородки, такие как Коммунар, Широкое, и деревни, например, Уза. Такой подход позволяет планомерно развивать сельские территории и, что особенно важно, успешно закреплять там кадры. Ежегодный рост объемов строительства арендного жилья – одно из приоритетных направлений государственной жилищной политики.

В текущем году строится 60-квартирный дом в аг. Коммунар, в котором 10 квартир – арендных. В 2027-м запланировано строительство 40-квартирного дома в г.п. Уваровичи, 12-квартирного дома в аг. Широкое. 27 квартир в них будет отведено под арендное жилье. Тенденция увеличения объемов строительства арендного жилья сохранится и в последующие годы. В 2028-м начнется строительство 40-квартирных домов в д. Уза и райцентре, для распределения по Указу №38 будет выделено 30 квартир. 40-квартирный и 60-квартирный дома заложат в Узе и Буда-Кошелеве в 2029-м. Статус арендных в них будут иметь 50 квартир. На 2030 год запланировано строительство 40-квартирного дома в г.п. Уваровичи и 60-квартирного дома в г. Буда-Кошелево, 60 квартир в которых будут распределены как арендное жилье.

Первоочередное право на получение таких квартир имеют граждане, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Кроме того, законодательством определены отдельные категории граждан, имеющие право на предоставление арендного жилья в связи с характером их трудовой деятельности. К ним относятся военнослужащие. Районным исполнительным комитетом также утвержден перечень наиболее востребованных в регионе профессий, прежде всего в сельском хозяйстве и социальной сфере. Для данных специалистов арендное жилье выделяется в первоочередном порядке.

Принципиальное значение

От общего к частному. Жилищный вопрос играет немаловажную роль в закреплении молодых специалистов на селе и привлечении опытных кадров.

Председатель Буда-Кошелевского райисполкома Валентин Ундруль раскрывает тему на конкретных примерах:

– Приобретение гражданами собственного жилья, а также выделение им арендного остается одним из приоритетных направлений в социально-экономическом развитии нашего района, поскольку это базовое условие для комфортной жизни и профессиональной деятельности каждого человека. В части строительства арендного жилья приведу конкретный пример. В сентябре 2025 года в г. Буда-Кошелево по ул. Совхозной введен в эксплуатацию новый 40-квартирный жилой дом, где 23 квартиры отведены под арендное жилье. Все они по результатам рассмотрения ходатайств от организаций и предприятий района целенаправленно распределены для обеспечения жильем работников наиболее востребованных специальностей и профессий ключевых отраслей: 17 квартир получили работники социальной сферы, 5 – представители сельского хозяйства и 1 квартиру – сотрудник предприятия реального сектора экономики. На завершающей стадии – строительство 60-квартирного жилого дома в аг. Коммунар, в котором 10 квартир будут выделены под арендное жилье, 35 – строит для своих работников РУП «Белоруснефть-Особино». Всего в рамках господдержки на 2026-2030 гг. в районе запланировано строительство 26,22 тыс. кв. метров арендного жилья. Из этого объема 2,23 тыс. кв. метров будет целенаправленно выделено для работников наиболее востребованных специальностей и профессий, в первую очередь, в сельскохозяйственной отрасли.

Реализация этой меры позволяет эффективно стимулировать приток и закрепление молодых кадров на местах. Строительство всех объектов ведется строго в нормативные сроки, без образования долгостроев, а заселение новостроек организуется максимально оперативно сразу после их ввода в эксплуатацию.

С актуальной информацией о наличии свободного арендного жилья можно ознакомиться на официальном сайте райисполкома во вкладке «Жилищная политика».