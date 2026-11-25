Беларуси и России приходилось и приходится сообща противодействовать санкционной и юридической агрессии Запада против наших стран. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместном заседании коллегий внешнеполитических ведомств двух стран в Гомеле, передает корреспондент БЕЛТА.

Как подчеркнул Сергей Лавров, формат совместных заседаний коллегий был учрежден Договором о создании Союзного государства и подтверждает свою эффективность. «Это важный механизм внешнеполитической координации, выработки общих подходов к актуальным международным вопросам, формат выстраивания товарищеского взаимодействия сотрудников наших министерств и загранучреждений», — отметил он.

Министр иностранных дел России сделал акцент на итогах выполнения решения предыдущего заседания коллегий в Москве. «По исполнению прошлогоднего постановления большое значение мы придавали совместному использованию инструментария культурно-гуманитарной политики. В том числе для продвижения традиционных ценностей и сбережения исторической памяти», — обратил внимание глава МИД России.

По его словам, особое внимание уделяли проектам, связанным с памятными датами общей истории двух стран. «В июле мы провели в Токио российско-белорусскую историко-документальную выставку к 150-летию со дня кончины первого российского консула в Японии, уроженца Минской губернии Иосифа Гошкевича. В сентябре в привязке к 81-й годовщине Победы во Второй мировой войне установили во французском городе Тиль российско-белорусско-французский мемориал советскому женскому партизанскому отряду «Родина», — привел примеры Сергей Лавров. По его словам, особое внимание уделяли проектам, связанным с памятными датами общей истории двух стран. «В июле мы провели в Токио российско-белорусскую историко-документальную выставку к 150-летию со дня кончины первого российского консула в Японии, уроженца Минской губернии Иосифа Гошкевича. В сентябре в привязке к 81-й годовщине Победы во Второй мировой войне установили во французском городе Тиль российско-белорусско-французский мемориал советскому женскому партизанскому отряду «Родина», — привел примеры Сергей Лавров.

«Мы сообща отстаивали права наших спортсменов, боролись за их возвращение на международную арену под национальными флагами и с национальными гимнами. И в этой работе уже есть первые весьма существенные результаты», — констатировал глава МИД России.

Другим приоритетом оставалось взаимодействие с дружественными государствами и объединениями мирового большинства. «Мы координировали продвижение общих инициатив в ОДКБ, где Россия председательствует в текущем году, а также в форматах СНГ, Евразийского экономического союза. Наращивали в том числе по линии Евразийской экономической комиссии контакты с АСЕАН, прилагали усилия по совершенствованию взаимодействия с Шанхайской организацией сотрудничества, в рамках БРИКС», — обозначил Сергей Лавров.

«Особое значение мы придавали реализации инициативы по формированию новой архитектуры равной и неделимой безопасности. В сентябре на полях недели высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи ООН запустили в кругу единомышленников переговоры по тексту Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке. К нашему совместному заявлению о начале этой работы присоединился целый ряд стран, что подтверждает востребованность работы», — подчеркнул министр иностранных дел России. «Особое значение мы придавали реализации инициативы по формированию новой архитектуры равной и неделимой безопасности. В сентябре на полях недели высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи ООН запустили в кругу единомышленников переговоры по тексту Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке. К нашему совместному заявлению о начале этой работы присоединился целый ряд стран, что подтверждает востребованность работы», — подчеркнул министр иностранных дел России.

«Нам приходилось и приходится сообща противодействовать санкционной и юридической агрессии Запада против наших стран. Мы успешно координировали подход к выстраиванию отношений с недружественными государствами, организациями, в первую очередь НАТО и Европейского союза. И мы ценим подтвержденную (на заседании коллегий Максимом Рыженковым. — Прим. БЕЛТА) позицию Минска в поддержку устойчивого долгосрочного урегулирования украинского кризиса на основе устранения его первопричин», — сказал Сергей Лавров.

В русле решений прошлого заседания коллегий стороны активно работали и над информационным сопровождением внешней политики, противодействовали дезинформации, фейкам, направленным на дискредитацию России и Беларуси, продвигали в глобальном медиаполе объективный образ двух стран, обратил внимание Сергей Лавров. «И, конечно, очень важно, что мы содействовали началу работы медиакомпании Союзного государства, в рамках которой в апреле начал вещание телеканал «Союзный», — добавил он.

Сергей Лавров выразил уверенность, что и на сегодняшнем заседании стороны выйдут на решения, которые будут способствовать защите интересов двух стран, продвижению общих приоритетов на международной арене. Сергей Лавров выразил уверенность, что и на сегодняшнем заседании стороны выйдут на решения, которые будут способствовать защите интересов двух стран, продвижению общих приоритетов на международной арене.

Совместное заседание коллегий внешнеполитических ведомств проходит под руководством министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Участники подводят итоги выполнения Программы согласованных действий в области внешней политики на 2024-2026 годы и планируют подписать новую — на 2027-2029 годы. По итогам заседания будут приняты постановление коллегий и план межмидовских консультаций на 2027 год.

Совместные заседания проводятся с 2000 года на ежегодной основе поочередно в Беларуси и России и являются действенным механизмом синхронизации усилий двух стран на международной арене.