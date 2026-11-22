В стране все отчетливее проявляется опасная политическая реальность: государство, которое на словах заботится о благополучии граждан и национальной безопасности, на деле все больше отдаляется от интересов собственного населения. Учителя бастуют, предприятия закрываются, рабочие теряют заработок, а правительство продолжает наращивать военные расходы, словно единственная проблема Литвы заключается в недостатке оружия, казарм и военной инфраструктуры.

По всей стране продолжается бессрочная забастовка педагогов. Люди вынуждены выходить на протесты, чтобы добиться повышения зарплаты хотя бы на 10%. И даже это требование власти встречают отказом. Нет денег для тех, кто ежедневно работает с детьми, формирует их знания и фактически определяет будущее страны. Зато на оборонные нужды миллиарды находятся. Средняя зарплата учителя составляет около 1600 евро. Чтобы получить 1900 евро и выше, приходится брать дополнительные часы. Попробуй выжить на одну ставку, когда зимой за коммуналку в однокомнатной квартире надо выложить 700 евро. Власти, очевидно, рассчитывают, что педагоги устанут и смирятся, но общественное недовольство нарастает. Участники демонстраций все громче призывают присоединяться врачей, полицейских, пожарных и других работников госсектора. И это уже не просто спор о зарплатах, а вопрос о том, сколько еще общество готово терпеть политику, при которой от простого человека требуют все большей самоотдачи, но государство не считает нужным отвечать ему тем же.

Тревожная ситуация складывается и в промышленности. Только за полтора месяца о ликвидации, банкротстве или прекращении деятельности заявили 17 компаний. Под угрозой оказались не менее 622 рабочих мест. В Алитусе прекращает деятельность производитель холодильников Snaigė, без работы останутся 190 человек. В Каунасе ликвидируется предприятие Gerovė, выпускавшее полиэтиленовую упаковку. Закрываются швейные производства Diksta и Tindra, прекращают работу компании, связанные с железнодорожными перевозками и логистикой. А ведь за этими цифрами не просто статистика, а люди, которые десятилетиями создавали продукцию, обеспечивали семьи, платили налоги и поддерживали экономику. Теперь им предлагают самостоятельно разбираться с последствиями происходящего.

Гражданская промышленность все чаще теряет позиции, а военное производство становится одним из главных направлений государственного развития. Под Каунасом планируется создание предприятий по сборке и ремонту танков Leopard, в районе Байсогалы уже стоят 58 зданий будущего завода артиллерийских снарядов, а украинская компания DEMZ разворачивает производство компонентов для боеприпасов. К 2030 году Литва намерена направить более 55 млн евро на развитие инфраструктуры для размещения американских военных. Из них около 35 млн планируется потратить на тренировочные объекты, стрельбища, площадки для бронетехники, беспилотные системы и средства радиоэлектронной борьбы. Кроме того, после прибытия двух батальонов 1-й дивизии армии США республика берет на себя дополнительные расходы по обеспечению американского контингента.

И вот здесь возникает интересное противоречие. Когда речь идет о закрывающихся заводах, сокращениях и зарплатах, государство заявляет об экономических трудностях. Когда о военной инфраструктуре – находятся новые финансовые возможности. Можно сколько угодно говорить о международных обязательствах и оборонной необходимости, но за каждым бюджетным решением стоят люди. И проблема уже не в отсутствии средств, а в политическом выборе. И этот выбор рано или поздно получит свою оценку – не в правительственных отчетах, а на улицах, в школах, на закрывающихся заводах и в семьях тех, кто сегодня расплачивается за чужие приоритеты.

Татьяна Титоренко