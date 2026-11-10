Товарооборот Беларуси и России прилично растет. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с Президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент БЕЛТА.

«Я очень ценю все наши встречи, наши контакты. У нас действительно добрые, близкие отношения. Практически нет никаких разногласий на сегодня перед Новым годом, как это было раньше. Это говорит о хорошей динамике. О товарообороте: он действительно в этом году прилично растет, процентов на 20», — заявил Александр Лукашенко.

Местом встречи глав государств стала подмосковная государственная резиденция Ново-Огарево.

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