Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с судейским корпусом затронул тему исполнения судебных решений, передает корреспондент БЕЛТА.

«Чтобы считать правосудие состоявшимся, принятое решение должно быть непременно исполнено. Чего бы это ни стоило. И здесь уже зона ответственности не только суда. Это вопрос также судебных исполнителей. На их работу надо еще раз серьезно посмотреть», — сказал белорусский лидер.

Как отмечает Верховный Суд, каждую третью жалобу на судебных исполнителей суд признает обоснованной. «Раз вы обозначили проблему — предлагайте варианты ее решения», — сказал Президент. Александр Лукашенко не исключил недоработки по этой тематике со стороны Министерства юстиции.

Глава государства отметил, что уже давал поручение по системе органов принудительного исполнения. В начале следующего года будет подготовлен отчет по соответствующей тематике. Президент предложил Верховному Суду подключиться к этому вопросу.