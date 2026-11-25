Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение о внесении в Палату представителей Национального собрания законопроекта, направленного на совершенствование пенсионного обеспечения военнослужащих. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Обеспечение национальной безопасности остается безусловным приоритетом государственной политики, требует постоянного внимания и системного подхода. Важной частью этой стратегии является создание достойных условий для службы и повышение социальной защищенности людей в погонах — тех, кто стоит на страже спокойной и мирной жизни в стране.

Для дополнительной мотивации к службе и в качестве стимулирующей меры законопроектом предусматривается повышение размера пенсионного обеспечения для отдельных категорий военнослужащих по достижении ими общеустановленного пенсионного возраста.

Принятие закона позволит обеспечить соблюдение принципа социальной справедливости путем установления единых подходов к пенсионному обеспечению для всех видов государственной службы.-