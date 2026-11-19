Президент Беларуси Александр Лукашенко 19 ноября во Дворце Независимости проведет совещание с судейским корпусом, сообщает БЕЛТА.

На мероприятие приглашены 250 человек: высшие должностные лица, руководители государственных органов, судьи Конституционного и Верховного судов, Апелляционного экономического суда, областных и Минского городского суда, экономических судов областей и города Минска, районных и городских судов.

В числе тем совещания — перспективы развития конституционного правосудия, актуальные вопросы деятельности судов общей юрисдикции, вопросы взаимодействия прокуратуры и судов, роль экономического правосудия в защите интересов государства и субъектов хозяйствования, совершенствование работы судов с населением.