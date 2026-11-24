Спасатели Буда-Кошелевского РОЧС рекомендуют не рисковать жизнью и выходить на лед только на катке, а удить рыбу только на берегу озера.

Соблюдение следующих правил безопасности – обязательное условие при выходе на лед:

– безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 см;

– прочность льда ослаблена в устьях и притоках рек, местах быстрого течения, бьющих ключей, стоковых вод, районах произрастания водной растительности, деревьев, кустов и камыша;

– если температура воздуха держится выше 0ºС более трех дней, то прочность льда уменьшается на 25%;

– прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета – прочный, прочность белого в два раза меньше, серый, матово белый или с желтоватым оттенком лед – ненадежен.

– не проверяйте прочность льда ногой. Для проверки льда необходимо пользоваться пешнёй, обычно весом 2-4 кг и длиной 130-170 см. Прочный лёд пробивается только после двух-трёх ударов. Если же вода появляется с первого удара, нужно немедленно остановиться и, не торопясь, спокойно повернуть назад и аккуратно отступать по своему же следу к берегу скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширине плеч. Нельзя бежать по льду – это может спровоцировать быстрый раскол поверхности.

В очередной раз напоминаем, что люди, выходящие на лед, должны иметь с собой спасательные средства и быть в спасательном жилете.

Больше всего несчастных случаев происходит в этот период с детьми. Особенно недопустимы игры детей на льду и вблизи водоёмов. Надо максимально усилить наблюдение за детьми, не оставлять их без присмотра взрослых, вести среди них разъяснительную работу. Этим должны заниматься все: родители, взрослые.

Но, если так получилось, что вы всё же провалились под лёд, не паникуйте. Спасение на 90% зависит от уверенности и психологического состояния провалившегося под воду. Если поблизости есть люди – зовите на помощь. Старайтесь не уходить под воду с головой. Передвигайтесь к тому краю полыньи, откуда идет течение. Добравшись, постарайтесь налечь грудью на край льда и, закинув ногу, выбраться на лед. Даже если лед обламывается, не оставляйте попыток выбраться наверх. Когда основная часть туловища окажется на льду, отползите или откатитесь подальше от полыньи. Медленно и осторожно ползите до безопасного места, возвращайтесь обратно по своим следам.

Выбравшись на сушу, снимите и отожмите промокшую одежду. Двигайтесь и делайте силовые упражнения, если по близости есть отапливаемое здание – отправляйтесь туда и срочно вызывайте скорую помощь.

Будьте бдительны и внимательны в соблюдении простейших правил безопасности. Так ваше пребывание на природе принесет только классные эмоции и драгоценный отдых.

По информации Буда-Кошелевского РОЧС