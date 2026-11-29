Как спланированы доходы и расходы республиканского бюджета на следующий год

На заседании четвертой сессии Палаты представителей депутаты завершили рассмотрение бюджетно-налогового пакета законопроектов на 2027 год. В частности, во втором чтении принят проект закона «О республиканском бюджете на 2027 год». Бюджетная политика будет направлена на решение таких задач, как обеспечение макроэкономической сбалансированности и устойчивости доходной базы бюджета с сохранением ключевых принципов справедливости и эффективности налоговой системы. Среди приоритетов документа — сокращение межрегиональной дифференциации по уровню жизни, повышение благосостояния работников бюджетной сферы. Первоочередное финансирование — стратегическим приоритетам социально-экономического развития страны. Как спланированы доходы и расходы главного финансового документа, спросили у экспертов.

­СКАЗАНО

Президент Беларуси Александр Лукашенко:

— Беларусь — наш общий дом. Порядок в нем — это первое, что надо учитывать, говоря о базовых установках развития социальной сферы. Комфорт — это качество жизни, а экономика — это люди. Люди, которые заново построили нашу страну.

Во время выступления на втором заседании седьмого Всебелорусского народного собрания при обращении с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, 18 декабря 2025 года

Соблюсти баланс интересов

Для начала отметим, что при формировании проекта бюджета на 2027 год за основу принят прогноз условий экономического развития. Общая сумма доходов определена в объеме около 58 млрд 904 млн рублей, или с удельным весом 16,5 процента к ВВП. Расходы планируются в сумме около 60 млрд 835 млн рублей, или с удельным весом 17 процентов к ВВП. Дорожная карта государственных расходов на 2027 год, как всегда, сохранила социальную направленность. Перво­очеред­ными останутся расходы на финансирование социальной сферы, а также повышение уровня оплаты труда и благосостояния работников бюджетной сферы. Дефицит в 1 млрд 931 млн рублей, который будет покрыт за счет внутренних и внешних источников, равен 0,5 процента ВВП.

— Около 20 процентов всех расходов республиканского бюджета — это расходы социального плана. Хотя нужно обратить внимание, что основная часть расходов на данную сферу производится из местных бюджетов. Поэтому в структуре консолидированного бюджета расходы социального блока — это уже почти 44 процента в следующем году. Номинально это 46 млрд рублей, притом что общие расходы консолидированного бюджета — чуть больше 104 млрд рублей. Основную часть расходов займет заработная плата. Мы прогнозируем ее рост по бюджетной сфере на 11 процентов. На эти цели будет дополнительно направлено в абсолютном выражении 2,6 млрд рублей. И понятно, что основным инструментом для повышения заработной платы станет увеличение в 2027 году тарифной ставки до 325 рублей, — обратил внимание министр финансов Владислав Татаринович.



Забота о каждом

Основной приоритет бюджета — социальная направленность. Главный финансовый документ подтверждает заботу о каждом. Социальные обязательства будут исполнены в срок и в полном объеме.

— Это действительно бюджет, который ставит человека и его благополучие в центр внимания, сочетая социальную заботу с ответственным экономическим планированием, — отметил доктор экономических наук Валерий Байнев. — Бюджетная политика в области здравоохранения будет направлена на формирование здорового образа жизни, широкое внедрение в практику новых видов специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи, развитие цифровизации здравоохранения, повышение престижа специальностей медицинских работников. На эти цели запланировано финансирование в сумме 3 млрд 890 млн рублей, или на 14,6 процента больше к уровню нынешнего года. По проекту бюджета расходы на реализацию социальной политики предусмотрены в размере без малого 4 млрд рублей, что на 9 процентов больше запланированного на этот год. Эти средства будут направлены на финансирование приоритетов государства в социальной сфере: семья, экономика знаний, регионы, окружающая среда. Все это подтверждает, что в Беларуси человек и его интересы находятся в центре внимания. Социально значимые расходы бюджета на будущий год предусматривают выплату семейного капитала, финансирование строительства жилья с государственной поддержкой, поддержку государственной молодежной политики, средства на финансирование централизованной закупки электро- и автотранспорта для учреждений образования, здравоохранения и социального обслуживания граждан.

Взвешенный подход

Дорожная карта государственных расходов на следующий год носит традиционно взвешенный характер и сохраняет социальную направленность. Расходы бюджета в области образования прогнозируются в размере 2 млрд 969 млн рублей, или с ростом на 17 процентов.

— Эти средства должны обеспечить достижение новых задач, стоящих перед системой. Среди них — повышение национальной конкурентоспособности в мировом образовательном пространстве, придание большей устойчивости государству в условиях экономических и социальных трансформаций, — подчерк­нул председатель Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Василий Панасюк.

Учитывая приоритет пятилетки по дорогам, расходы республиканского дорожного фонда прирастут на 11 процентов и составят около 2,5 млрд рублей. При этом расходы на капитальный ремонт дорог увеличиваются более высокими темпами — в 1,5 раза — и составят 304 млн рублей.

— Для обеспечения продовольственной безопасности, повышения экспортного потенциала аграрного сектора страны в бюджете будущего года гарантировано финансирование мероприятий по развитию сельского хозяйства. Речь идет о сельскохозяйственном производстве, рыбоводстве и переработке сельскохозяйственной продукции, мелиорации земель, реализации пилотных инновационных объектов, резерве ветеринарных препаратов, — добавил Василий Панасюк.

Что касается дефицита республиканского бюджета, он запланирован в безопасных пределах — всего 0,5 процента ВВП. Эксперты обращают внимание, что дефицитный бюджет означает, что страна активно вкладывает средства в развитие..

Ставка на сильные регионы

Сергей КАЗАЧОК, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, заместитель председателя Постоянной комиссии по жилищной политике, торговле и строительству:

– В проекте республиканского бюджета Беларуси на 2027 год сделана ставка на благополучие граждан и устойчивое развитие регионов. Доходная и расходная части казны распланированы, дефицит существенно сокращается и остается в безопасных пределах. Главным приоритетом распределения средств остается социальная сфера: вложения в здравоохранение и образование вырастут на 11-17%, что позволит обновить материально-техническую базу учреждений и повысить качество услуг. Значительная доля ресурсов традиционно пойдет на выплату пенсий, адресную поддержку семей с детьми. Как депутат, поддерживаю такой подход: он гарантирует выполнение всех социальных обязательств государства даже в условиях внешних экономических вызовов. Особенно важно, что документ учитывает запросы регионов и закладывает основу для сокращения межрегиональной дифференциации. Уверен, что сбалансированный бюджет обеспечит макроэкономическую устойчивость и реальную поддержку граждан.