Текущий год для коллектива филиала ОАО «Гомсельмаш» «Юбилейный-Агро» выдался стабильным и результативным. Накануне профессионального праздника грамоты и благодарности предприятия получили победители трудового соревнования в животноводстве, на заготовке кормов и осенне-полевых работах, строители. Отрадно, что ряд работников представлен к наградам областного и районного уровней.

На районном празднике тружеников сельского хозяйства животновод Иван Козлов удостоен Почетной грамоты комитета сельского хозяйства и продовольствия Гомельского облисполкома. Эта награда – результат добросовестного труда и стабильных результатов. Трижды он признавался лучшим по профессии на районном слете передовиков.

Родом Иван Иванович из Люшева, одиннадцатый год трудится в животноводстве и уже прикипел душой к этому делу. В свое время получил высшее экономическое образование, поступали предложения заняться научной деятельностью, но, прожив несколько лет в городе, понял, что именно здесь, на малой родине, его истинное предназначение. Ведь он из династии сельских тружеников: сельское хозяйство стало делом жизни для его родителей, брата и сестры.

«Мне не о чем жалеть, каждый – сам вершитель своей судьбы. Я выбрал свой путь: не искал лучшей доли, ведь не зря есть поговорка «Хорошо там, где нас нет», досмотрел родителей. Сельская жизнь по-своему привлекательна. Почему-то в выходные дни горожане стремятся именно сюда – к тишине, покою, чистому воздуху. Уверен, сельчане живут не хуже, главное, быть в ладу с самим собой», – говорит Иван Козлов.

И в этом ему помогает любимое дело. Он ухаживает за телятами в возрасте от 3 месяцев до года, на его попечении в среднем по 275-300 голов. Его основная задача – получить хорошие суточные привесы, исключив падеж, и передать телочек и бычков дальше по производственной цепочке – здоровых и ухоженных. Для этого животновод своевременно кормит телят согласно рациону, чистит, проветривает помещение и следит, чтобы не было сквозняков. «Для телят должны быть созданы идеальные условия – когда в сарае сухо, тепло, нет скученности», – делится принципом работы Иван Козлов. И еще один немаловажный факт: необходимо внимательно следить за поведением подопечных и своевременно оказывать им медпомощь. Здесь животновод работает в плотной связке с ветеринарами.

Без малой родины и работы на земле не представляет своей жизни и тракторист-машинист Руслан Салахов. Несмотря на позднюю осень, аграрный сезон для него еще не завершен. Рачительный хозяин, воспользовавшись подходящими погодными условиями, занят на обработке почвы. Его МТЗ-3022, оснащенный прицепным глубокорыхлителем, уверенно идет по стерне, выдерживая необходимую глубину и расстояние. Руслан Феркатович поясняет, что поднятие зяби осенью позволит уничтожить в земле личинки и насекомых-вредителей, а также обеспечит хороший задел для проведения в оптимальные сроки весеннего сева.

В сельском хозяйстве Руслан Салахов трудится с 2006 года. Особое отношение к земле ему привили родители, а он вместе с супругой передал это своим детям. Сын Павел – главный инженер в филиале, дочь Ангелина учится на агронома. Аграрий с гордостью говорит о своих намерениях принять участие в следующей уборочной кампании уже вместе с дочерью.

Нынешний 20-й сезон для него стартовал в апреле также с обработки земли, потом на КВК заготавливал травяные корма, вместе с помощником Александром Ткачевым участвовал в уборке зерновых и намолотил почти две тысячи тонн, вновь пересел на КВК, чтобы убирать кукурузу на силос. На всех участках проявил трудолюбие, ответственность и добился достойного результата. Неслучайно на областных «Дожинках» в Калинковичах Руслану Салахову была объявлена благодарность Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.

«Мне очень нравится моя профессия. Люблю планировать, анализировать, чтобы добиться в конечном итоге достойного результата», – отмечает главный экономист Татьяна Рапинчук. В экономической сфере она с 1992 года и является одним из опытнейших работников не только предприятия, но и сельскохозяйственной отрасли района. Ее труд отмечен Почетной грамотой Комитета сельского хозяйства и продовольствия Гомельского облисполкома.

После окончания сельхоз-академии в Горках молодым специалистом Татьяна Дмитриевна вернулась на малую родину и начинала свой путь главным экономистом колхоза «Заря». Будучи очень привязанной к родителям, родным Липиничам, смогла убедить и супруга, уроженца Брестской области, жить и работать на Будакошелевщине. Сегодня двери их дома радушно открыты для троих детей и внуков. К слову, у Татьяны Дмитриевны и Александра Гордеевича их шестеро.

Не один год Татьяна Рапинчук возглавляет экономическую службу в филиале «Юбилейный-Агро»: разрабатывает планы, устанавливает расценки на продукцию, цены на реализацию, изучает ситуацию на внутреннем рынке и ищет рынки сбыта. Считает, что для экономики важна отрасль животноводства, от реализации продукции которой предприятие финансируется в течение года. Но и без растениеводства, уверена собеседница, не будет результата по мясу и молоку. При этом и аграрии, и животноводы должны заслуженно получать достойную заработную плату, не искать лучшей жизни и оставаться в родных местах.

Хороший намолот зерновых, объемы заготовленных кормов, реализация молока, среднесуточные привесы КРС – все это позволило предприятию по итогам 10 месяцев текущего года получить прибыль и обеспечить рентабельность производства. Татьяна Рапинчук отметила, что в следующем году акцент будет сделан на наращивании объемов производства продукции животноводства, расширении рынков сбыта, планируется строительство силосных траншей.

Наталья ЛОГУНОВА

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