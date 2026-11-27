В ЦРДК состоялся конкурс рисунков, иллюстраций и плакатов, посвященный Дню освобождения района от немецко-фашистских захватчиков.
Победителями признаны:
Возрастная категория до 10 лет
1-е место – Арина Дыленок, Уваровичский центр детского творчества;
2-е место – Дарья Лисименко, Рогинский центр народного творчества;
3-е место – Мария Голоднева, Коммунаровский детский сад.
Возрастная категория от 11 до 17 лет
1-е место – Доминика Сычёва, Коммунаровский Дворец культуры;
2-е место – Максим Пинчуков, Уваровичская школа;
2-е место – Кирилл Рабков, СШ №1 г. Буда-Кошелево;
3-е место – Валерия Редько, Старобудский СДК.
Возрастная категория от 18 и выше:
1-е место – Вероника Луцкина, Уваровичская школа;
2-е место – Вера Чернякова, Рогинский центр народного творчества.
Поздравляем победителей и желаем новых творческих успехов!
Подготовила Татьяна Титоренко
Фото из архива участников