В ЦРДК состоялся конкурс рисунков, иллюстраций и плакатов, посвященный Дню освобождения района от немецко-фашистских захватчиков.

Победителями признаны:

Возрастная категория до 10 лет

1-е место – Арина Дыленок, Уваровичский центр детского творчества;

2-е место – Дарья Лисименко, Рогинский центр народного творчества;

3-е место – Мария Голоднева, Коммунаровский детский сад.

Возрастная категория от 11 до 17 лет

1-е место – Доминика Сычёва, Коммунаровский Дворец культуры;

2-е место – Максим Пинчуков, Уваровичская школа;

2-е место – Кирилл Рабков, СШ №1 г. Буда-Кошелево;

3-е место – Валерия Редько, Старобудский СДК.

Возрастная категория от 18 и выше:

1-е место – Вероника Луцкина, Уваровичская школа;

2-е место – Вера Чернякова, Рогинский центр народного творчества.

Поздравляем победителей и желаем новых творческих успехов!

Подготовила Татьяна Титоренко

Фото из архива участников