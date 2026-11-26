Районный проект «Белорусская женщина: код ее успеха» продолжает свое шествие по Будакошелевщине. Очередная, уже четырнадцатая по счету, диалоговая площадка собрала в стенах Широковской школы почетных гостей и главных героинь.

В этот раз кодом успеха делились жительницы Широковского сельсовета. Их истории – доказательство того, что настоящий успех складывается из простых, но вечных истин: любви к родной земле, верности профессии и преданности семье.

К присутствующим обратился председатель районного Совета депутатов Сергей Халдай, отметив, что именно на таких женщинах, как участницы сегодняшней встречи, держится наша земля. Сергей Анатольевич поблагодарил их за неоценимый вклад в развитие района, подчеркнув умение совмещать тяжелый труд с заботой о доме, оставаясь при этом обаятельными, мудрыми и жизнерадостными. Глава депутатского корпуса пожелал женщинам здоровья, благополучия, мира, добра, чтобы их энергия, задор и вдохновение никогда не иссякали, а каждый день приносил радость и удовлетворение от любимого дела.

Идейный компас и хранительница очага

Первой секретами своего мастерства поделилась Галина Герасимчук. В далеком 1981 году после окончания Гродненского сельскохозяйственного института она вместе с мужем-зоотехником прибыла по распределению в совхоз «Коминтерн» (ныне СУП «Андреевка»). Молодая семья пустила в Широком корни, здесь родились дочери Татьяна и Анастасия.

Галина Антоновна прошла путь от зоотехника-селекционера и председателя профкома до заместителя директора по идеологической работе сельхозпредприятия. На ее глазах населенный пункт расцветал и отстраивался. Именно она занималась распределением 120 домов для переселенцев после Чернобыльской аварии, помогая людям обустраиваться на новом месте. Наша героиня призналась, что ей было очень волнительно наблюдать, как поселок превращается в современный агрогородок, как преображаются улицы.

Сегодня Галина Антоновна не просто профессионал своего дела и идейный компас предприятия, но и любящая мама и бабушка. В семье чтят религиозные традиции: на Рождество готовят 12 постных блюд, а на Пасху пекут куличи. В ее доме всегда рады гостям, а дочери нашли себя в разных увлечениях: Татьяна души не чает в животных (в доме живут 8 котов), а Анастасия – в цветах, выращивая более 120 наименований растений.

Педагог с большой буквы

Вторая героиня встречи, Лидия Веселкова, посвятила школе всю свою жизнь. Уроженка деревни Еремино Гомельского района, с юных лет была разносторонней натурой: хорошо училась, была старостой, комсоргом, занималась спортом, пела в хоре и даже освоила парашютное дело. После школы Лидия Александровна работала на заводе «Гидроавтоматика», где и встретила своего будущего супруга. С ним они вместе уже 44 года, вырастили двух дочерей, которые нашли свое призвание в искусстве и медицине. Подрастают у нее и две внучки.

Свою профессиональную деятельность Лидия Веселкова начинала в Ереминской школе воспитателем группы продленного дня. Окончив заочно Гомельский университет имени Ф. Скорины, в 1987 году наша героиня пришла в только что открывшуюся Широковскую школу, где и трудится по сей день. В разные годы работала учителем русского языка и литературы, заместителем директора по воспитательной работе, педагогом-психологом. Но даже выйдя на заслуженный отдых, не смогла расстаться со школой и продолжает работать. «Чтобы учить других, нужно постоянно учиться самому. Чтобы воспитывать других, нужно начинать с себя. А главное – нужно любить свою семью, дом и свою страну», – поделилась она жизненным кредо с участниками мероприятия.

Многодетная мама и преданный профессионал

Вероника Галуза – многодетная мама, которая при этом успевает петь, творить и профессионально развиваться. Окончив школу, уроженка Гомеля поступила в Речицкий аграрный колледж, где с отличием освоила профессию зоотехника, затем продолжила образование в Витебской ветеринарной академии по специальности «инженер-технолог».

Профессиональную деятельность Вероника Сергеевна начинала в 2017 году в СУП «Андреевка» с должности ветеринарного санитара. Проявив себя как грамотный специалист, буквально через два года, в 2019-м, была назначена главным зоотехником хозяйства. Здесь, в Широком, наша героиня встретила своего будущего мужа. Сегодня Вероника Сергеевна воспитывает дочку и двух сыновей, доказывая, что профессионализм и преданность своему делу могут гармонично сочетаться с семейным теплом.

– Никогда не стоит унывать и зависеть от чужого мнения. Нужно идти вперед, думая своей головой, не переживать по пустякам и достигать поставленных целей. И, конечно же, больше времени уделять семье, – таков код успеха у Вероники Галуза.

Золотые руки Широковского СДК

Завершила череду жизненных историй Любовь Марченко – творческая личность, певица, рукодельница и просто добрейшей души человек. Родилась она в Рогачевском районе в д. Озераны. В юности мечтала стать медсестрой, но судьба распорядилась иначе: окончив 10 классов, пошла работать в массовый швейный цех, где быстро освоила швейную машинку. Позже выучилась на портную женской и детской верхней одежды. Во время учебы встретила будущего супруга, и, поженившись, молодые переехали на широковскую землю. Здесь в семье Марченко появились на свет двое сыновей.

Когда в силу жизненных обстоятельств любимую работу пришлось оставить, трудовой путь Любови Марченко продолжился в школе, где она проработала около 20 лет, пока не ушла на заслуженную пенсию. Но и сегодня Любовь Васильевна трудится уборщиком служебных помещений в детском саду, где ее ценят и уважают. Ее сыновья пошли по стопам отца-механизатора: всегда в числе передовиков, не один раз были представлены к наградам. «Я горжусь ими. И я счастливая мама и бабушка», – делится сокровенным сельчанка. В свободное время наша героиня занимается любимым делом: шьет, выращивает цветы, печет вкусности и участвует в конкурсах «Вясковая гаспадыня» и «Золотая осень». Без ее умелых рук не обходится ни одно мероприятие в сельском Доме культуры, ведь именно Любовь Марченко шьет костюмы для участников художественной самодеятельности Широковского СДК.

Сегодня гости встречи услышали четыре уникальные истории. Героинь проекта объединяет умение любить так, что места в их сердцах хватает и для семьи, и для труда, и для творчества. Вот он, код успеха белорусской женщины: любить, творить и никогда не сдаваться.

За активное участие в районном проекте, посвященном Году белорусской женщины, Сергей Халдай вручил героиням дипломы райсовета. Спонсорами проекта выступили Широковский сельский Совет депутатов и РО РОО «Белая Русь».

Председатель Широковского сельисполкома, сельского Совета депутатов Елена Подлобникова поблагодарила участниц за искренность, мудрость и преданность малой родине, передав кубок проекта председателю Уваровичского сельисполкома, сельского Совета депутатов Виталию Пантелеенко. Именно представительницам уваровичской земли предстоит рассказать о своем коде успеха в ходе следующей встречи.

Елизавета МАЛАЯ

Фото Натальи Логуновой