17-18 декабря в Минске пройдет третье заседание VII Всебелорусского народного собрания.
Для освещения аккредитовано почти 500 белорусских и более 20 зарубежных СМИ.
На предстоящем заседании будут представлены первые результаты реализации программы социально-экономического развития до 2030 года.
Главная цель пятилетия – переход к новому качеству жизни каждого белоруса. Беларусь должна стать страной с развитой цифровой индустрией и технологической структурой, с собственными прорывными технологиями:
🔘Почти на 16% к концу пятилетки планируется нарастить ВВП.
🔘Ожидается на 17% увеличение по объему инвестиций в основной капитал.
🔘На 19,8% должна вырасти производительность труда.
🔘 Доходы белорусов за пятилетний цикл должны вырасти на 21%.
ВНС продолжает оставаться главным институтом народной демократии, который объединяет общество и определяет стратегический вектор развития Беларуси на годы вперёд.