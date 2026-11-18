17-18 декабря в Минске пройдет третье заседание VII Всебелорусского народного собрания.

Для освещения аккредитовано почти 500 белорусских и более 20 зарубежных СМИ.

На предстоящем заседании будут представлены первые результаты реализации программы социально-экономического развития до 2030 года.

Главная цель пятилетия – переход к новому качеству жизни каждого белоруса. Беларусь должна стать страной с развитой цифровой индустрией и технологической структурой, с собственными прорывными технологиями:

🔘Почти на 16% к концу пятилетки планируется нарастить ВВП.

🔘Ожидается на 17% увеличение по объему инвестиций в основной капитал.

🔘На 19,8% должна вырасти производительность труда.

🔘 Доходы белорусов за пятилетний цикл должны вырасти на 21%.

ВНС продолжает оставаться главным институтом народной демократии, который объединяет общество и определяет стратегический вектор развития Беларуси на годы вперёд.

Невольфович