В интервью белорусского лидера французскому журналу Le Point отчетливо прозвучала мысль: за столом переговоров должны находиться не только те, кто непосредственно вовлечен в противостояние, но и все заинтересованные стороны, от решений которых зависит будущее европейского континента. Нельзя выстраивать безопасность одних государств за счет игнорирования интересов других. Нельзя добиться долгосрочного мира, если вместо разговора выбираются ультиматумы, взаимные обвинения и демонстрация силы. На мой взгляд, именно в этом заключается важный политический смысл позиции Александра Лукашенко: даже в самых сложных обстоятельствах необходимо сохранять умение слышать собеседника, понимать интересы разных сторон, искать точки соприкосновения и не закрывать двери для переговоров. В дипломатии не всегда можно быстро получить желаемый результат. Но если стороны продолжают разговаривать, остается шанс найти решение, которое позволит остановить кровопролитие. Александр Лукашенко в интервью неоднократно подчеркивал, что международные вопросы необходимо обсуждать непосредственно, без предварительных ярлыков и политических предубеждений.

Вместе с тем миротворческая повестка – это не только ответственность глав государств и дипломатов, но и средств массовой информации. Слово может помочь людям разобраться в происходящем, а может усилить недоверие и враждебность. Поэтому правдивое, взвешенное и объективное освещение событий сегодня приобретает особое значение. СМИ не должны становиться инструментом распространения домыслов и односторонних интерпретаций. Особенно важно не вырывать слова политиков из контекста и не подменять содержание сказанного громкими заголовками.

Интервью Le Point – открытый разговор, возможность задать неудобный вопрос и получить прямой ответ. Хочется верить, что европейскому читателю оно дойдет в таком же правдивом варианте, как и белорусскому. За каждой международной новостью стоят реальные люди, их семьи, надежды и переживания. Нельзя допускать, чтобы информационное пространство превращалось в продолжение противостояния другими средствами.

Сегодня всем необходимо осознать простую истину: мир гораздо труднее сохранить, чем разрушить. Для этого нужны политическая ответственность, выдержка, готовность к компромиссу и уважение к интересам других народов. Нужны лидеры, способные не только отстаивать свою позицию, но и вести диалог. Нужны журналисты, которые понимают цену каждому слову и дорожат доверием читателей.

Беларусь исторически знает цену миру. Наша земля не раз становилась местом трагических военных событий, и память об этом обязывает нас особенно бережно относиться к спокойствию и безопасности. Высокую цену заплатили и многие европейские страны. Вот только память народа усердно стирается, а умы засоряются лживой информацией. Хочется верить, что здравый смысл, дипломатия и готовность к диалогу в конечном итоге возобладают над противостоянием. Мир должен быть не временной передышкой между конфликтами, а прочной основой нашего общего будущего. И каждый – от Главы государства до рядового журналиста – должен осознавать свою ответственность за его сохранение.

Татьяна Титоренко