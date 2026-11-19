Мужество и героизм, честь и отвага – не просто девиз спасателей, а необходимые профессиональные качества. Работа для спасателей находится всегда – стихийные бедствия, наводнения, пожары, аварии, экологические катастрофы. И именно от грамотных и слаженных действий сотрудников МЧС зависит человеческая жизнь.

Вступительная кампания в Университет гражданской защиты МЧС Беларуси набирает обороты, абитуриенты уже идут в городские (районные) отделы по ЧС по месту жительства, чтобы написать заявление о желании учиться в столичном ведомственном вузе. Еще есть время сориентироваться, однако, не так много — до 1 апреля. Представляем вам аргументы в пользу УГЗ.

Качество образования, проверенное временем

Университет имеет статус базовой организации государств-участников Содружества Независимых Государств по подготовке кадров в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Университет участвует в нескольких программах обмена экспертами и других международных программах технической помощи. Университет сотрудничает в разработке современных технологий общественной безопасности Университета Цинхуа и компанией GSafety Китайской Народной Республики. В университете и его филиалах прошли обучение более 6500 иностранных специалистов из 71 страны.

Факультеты больших возможностей

Университет осуществляет подготовку специалистов с высшим образованием по специальностям:

– «предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» (для юношей), квалификация «инженер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

– «пожарная и промышленная безопасность» (для юношей и девушек), квалификация «инженер по пожарной и промышленной безопасности».

Срок обучения на дневной форме – 4 года, на заочной – 5 лет. Обучение проводится на бюджетной и платной основе.

Социальная защищенность

Все 4 года обучения курсанты обеспечиваются обмундированием, питанием, медицинским обслуживанием, коммунально-бытовыми услугами и общежитием, обязательным государственным страхованием жизни и здоровья, выплачивается ежемесячное денежное довольствие (около 500 бел.руб.), предоставляется оплачиваемый ежегодный отпуск, обучаются практическому вождению с возможностью получения водительского удостоверения категории «В» и на них распространяются все права и обязанности спасателя.

Яркая студенческая жизнь

В университете созданы все условия для самореализации личности обучающегося: возможность проведения научных исследований под руководством преподавателя, участие в творческих коллективах (КВН, вокально-инструментальный ансамбль, хореографические группы). Значительное внимание уделяется физической подготовке и спорту. Работают спортивные секции по рукопашному бою, борьбе, гиревому спорту, мини-футболу, волейболу, выпускается электронный онлайн журнал UCP LIVE и другие направления и т.д.

Практическая направленность

В университете теоретическая подготовка неразрывно связана с практикой. Большое значение в практическом обучении отведено учебной пожарной аварийно-спасательной части, на вооружении которой состоит современная специальная, учебная и вспомогательная техника.

Уже с 1-го курса курсанты проходят учебную практику в учебной аварийно-спасательной части, участвуют в тушении пожаров и ликвидации других чрезвычайных ситуаций, приобретая навыки боевой работы, готовя себя методически, физически и психологически к будущей работе.

Востребованность выпускников

Получаемые специальности востребованы и популярны на рынке труда. По окончании учебы выпускникам (обучавшимся за счет средств бюджета) выдается диплом о высшем образовании, присваивается специальное звание «лейтенант внутренней службы» и обеспечивается первое рабочее место.

Курсанты, зачисленные в университет, исключаются с воинского учета (освобождаются от службы в армии) и зачисляются в кадры МЧС. Время учебы засчитывается в срок службы в Вооруженных Силах.

Дополнительный шанс

Если вам не хватило баллов поступить в Университет гражданской защиты МЧС Беларуси — у вас есть возможность поступить на специальность «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» Гомельский государственный машиностроительный колледж. По окончании заведений у выпускников есть возможность поступить на 3-й курс факультета заочного обучения университета.

Стать членом семьи спасателей Беларуси

Спасатель МЧС – это не просто должность. Это образ жизни, причем свойственный далеко не каждому. Только немногие готовы служить делу спасения, вопреки обстоятельствам, сложностям, личным проблемам, невзирая на усталость и опасность.

Необходимые шаги к карьере:

— обратиться в городской (районный) отдел по ЧС по месту жительства с заявлением о желании поступить в университет.

— пройти медицинское освидетельствование военно-врачебной комиссии МВД (по направлению отдела кадров) для определения степени годности к службе в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям.

— пройти профотбор, включающий в себя сдачу зачетов по физической подготовке.

— успешно сдать централизованные экзамены по учебным предметам «Русский язык» или «Белорусский язык» и «Математика» или «Физика», а также централизованное тестирование по учебному предмету «Математика» или «Физика» (по которому не сдавался экзамен).

Дополнительную информацию о поступлении можно получить в Буда-Кошелевском РОЧС по тел. 7-66-12, 8 (029) 149-05-53.

Информация в полном объеме представлена на сайте www.ucp.by, так же вуз представлен в социальных сетях: vk.com/ucp_by и facebook.com/112ucpbelarus/, Youtube — UCP.LIVE

По информации Буда-Кошелевского РОЧС