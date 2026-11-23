Сотрудниками ГАИ УВД облисполкома был проведен мониторинг коммунальных и дорожных организаций на предмет наличия уборочной техники, противогололедных материалов и кадровой обеспеченности. По итогам проверки готовность отрасли к работе в осенне-зимний период определена как высокая.

Вместе с тем в отдельных организациях не все единицы техники допущены к движению. Выявленные недостатки председатель облисполкома поручил устранить в недельный срок.

Отдельно рассмотрен вопрос привлечения сторонних организаций, в том числе предприятий АПК, к расчистке снега при выпадении обильных осадков. Глава региона акцентировал внимание на персональной ответственности служб за закрепленными участками.

«Каждый участок улицы или дороги должен быть закреплен за предприятием. К расчистке приступать оперативно, стихия не должна застать нас врасплох», — подчеркнул Иван Крупко.

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