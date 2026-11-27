Работники Буда-Кошелевского РОЧС проводят комплекс профилактических мероприятий на территории Широковского сельсовета, где наблюдается сложная оперативная обстановка с пожарами.

Основной частью мероприятий стало посещение частных домов. Особое внимание представители экстренной службы уделили домовладениям, в которых проживают многодетные семьи, одиноко-проживающие граждане, а также лица, злоупотребляющие спиртными напитками.

Спасатели проинформировали их о количестве пожаров, произошедших на территории района, а также об основных причинах их возникновения. Напомнили номера экстренных служб, правила их вызова, рассказали, как правильно действовать, если в доме случился пожар и как безопасно обогреть своё жилище в холодные дни.

– Чтобы зимние морозы не обернулись трагедией, позаботьтесь о безопасности в доме, помните: не используйте горючие жидкости для розжига печи, не оставляйте топящуюся печь без присмотра, не поручайте приглядывать за ней малолетним детям. Перекал печи может быть опасен, поэтому следует топить печь несколько раз в день, – обратился к жильцам инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Александр Хацулев.

Не обошли стороной работники РОЧС и вопрос необходимости установки автономных пожарных извещателей, рассказали о важности этих небольших, но таких полезных приборов.

– Чтобы извещатель был не просто украшением на потолке, а еще и защищал вас и ваше жилище от последствий пожара, необходимо поддерживать его в исправном состоянии, − разъяснили представители экстренной службы.

Продолжением мероприятий стало собрание в сельском доме культуры, где спасатели встретились с местными жителями. В ходе общения в интерактивной форме они довели до граждан основные правила безопасности в быту, разъяснили правила разведения костров на придомовой территории.

Также провели встречу с трудовым коллективом сельхозпредприятия «Андреевка». В ходе беседы спасатели призвали граждан быть предельно осторожными при обращении с огнем и ответственно относиться к вопросам безопасности. Они привели примеры возгораний, произошедших из-за человеческой беспечности, и дали рекомендации по безопасной эксплуатации отопительных печей и электрооборудования. Также особое внимание уделили правилам пользования первичными средствами пожаротушения и действиям на случай возникновения пожара.

В завершение мероприятия все присутствующие получили памятки с основными правилами пожарной безопасности и рекомендациями по предотвращению возгораний. Такие информационные материалы помогут жителям лучше ориентироваться в вопросах обеспечения своей безопасности и безопасности своих близких.

Профилактическое мероприятие «Дом без пожара» является важным шагом на пути к снижению рисков возникновения пожаров и обеспечению безопасной жизнедеятельности граждан.

По информации Буда-Кошелевского РОЧС