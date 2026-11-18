В целях создания здоровых и безопасных условий труда, предупреждения производственного травматизма председателями профсоюзных организаций АПК были вручены жилеты со светоотражающими элементами и фликеры работникам ОАО «Николаевка», ОАО «Экспериментальная база «Пенчин».

Как рассказала председатель районной профсоюзной организации работников АПК Валентина Ксензова, главная цель акции – сделать работников сельскохозяйственной отрасли более заметными на дороге в темное время суток и в условиях плохой видимости. Наличие светоотражающих элементов на одежде позволят значительно снизить риск дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Работа в данном направлении будет продолжена.

Подготовила Татьяна Титоренко

Фото из архива участников