В рамках проведения Белорусской недели предпринимательства в райисполкоме состоялось заседание Совета по развитию предпринимательства. Мероприятие объединило членов Совета, представителей малого и среднего бизнеса, заинтересованных служб.

О развитии предпринимательства на территории района за 10 месяцев текущего года участников заседания проинформировала начальник отдела экономики райисполкома Анна Мацакова.

Директор ЦБУ №307 ОАО «АСБ «Беларусбанк» в г. Буда-Кошелево Вера Гаева ознакомила с программами поддержки малого и среднего бизнеса, которые предлагает «Беларусбанк».

На вопросах соблюдения действующего законодательства в части недопущения продажи несовершеннолетним алкогольных напитков, обеспечения порядка в торговых объектах остановился начальник инспекции по делам несовершеннолетних РОВД Виктор Никитин.

Начальник районного отдела Гомельского областного управления ФСЗН Республики Беларусь Марина Кодол напомнила предпринимателям о негативных последствиях выплаты заработной платы «в конвертах».

На необходимость оборудования ручными системами тревожной сигнализации торговых объектов, реализующих алкогольную продукцию, обратил внимание заместитель начальника Буда-Кошелевского отделения Департамента охраны МВД Юрий Дятел.

По всем поступившим вопросам были даны разъяснения, по итогам заседания – соответствующие поручения.

Татьяна Титоренко

Фото Анастасии Лосевой