19 ноября верующие вспоминают Павла Исповедника. В старину его прозвали Ледоставом: в этот день поверхность озер и рек обычно покрывается льдом. Расскажем, что можно, а что нельзя делать в этот день, чтобы не остаться без денег, не заболеть и не лишиться работы.
Что нельзя делать
- В давние времена 19 ноября женщинам запрещалось браться за тяжелую работу. Той, что забудет про это правило, предрекали болезни.
- Предки были уверены, что в этот день нельзя развешивать белье на улице — в нем могла спрятаться нечисть.
- В день Павла Ледостава строго-настрого запрещалось надевать несвежие вещи. Если носить грязную одежду или выглядеть неопрятно, денег не будет.
- Проблемы с финансами грозили и болтунам — в этот день легко было встретить мошенников и лжецов, привыкших жить за чужой счет. Откровенничая с ними, можно было опустошить кошелек еще до начала зимы.
- День не подходил для приема гостей — можно было крепко поссориться даже с близким человеком, а помириться потом оказывалось очень непросто.
- Наконец, категорически запрещалось обижать и прогонять от дома животных: того, кто причинил зло беззащитному созданию, по поверью, Высшие силы наказывали, лишая капитала или здоровья.
Что можно делать
- В день Павла Ледостава наши пращуры отправлялись к водоемам. Им было важно убедиться, что на поверхности озера появилась тонкая корочка, ведь отсутствие льда к этой дате могло предвещать плохой урожай в будущем году.
- Если к 19 ноября вода успела замерзнуть, мужчины на Руси спешили оценить прочность льда. В те времена c наступлением морозной погоды открывались новые пути для торговли.
- День считался подходящим для любых хлопот по хозяйству. Мужчины брали на себя заготовку дров и ремонт инструментов, их жены в это время пекли блины. Считалось, что это кушанье поможет улучшить отношения в семье.
- Поскольку Иону почитали как покровителя рыбаков, 19 ноября любители посидеть с удочкой приводили снасти в порядок.
Приметы о погоде
- В старину о погоде наши предки судили, наблюдая за животными. Если в этот день лошади ели с аппетитом, зима пройдет быстро, а весна окажется ранней. Собаки воют с самого утра? Стоит готовиться к ненастью. Если птицы весело щебечут да с ветки на ветку прыгают, погода наладится.
- Туман 19 ноября считали предвестником потепления. Морозов не будет до самой зимы.
- Если вечером небо стало алым, резко похолодает.
- Снег указывает на «мокрый» декабрь, дождь – на теплую погоду до самого января.
Подготовила Екатерина Зайкова