19 ноября верующие вспоминают Павла Исповедника. В старину его прозвали Ледоставом: в этот день поверхность озер и рек обычно покрывается льдом. Расскажем, что можно, а что нельзя делать в этот день, чтобы не остаться без денег, не заболеть и не лишиться работы.

Что нельзя делать

В давние времена 19 ноября женщинам запрещалось браться за тяжелую работу. Той, что забудет про это правило, предрекали болезни.

Предки были уверены, что в этот день нельзя развешивать белье на улице — в нем могла спрятаться нечисть.

В день Павла Ледостава строго-настрого запрещалось надевать несвежие вещи. Если носить грязную одежду или выглядеть неопрятно, денег не будет.

Проблемы с финансами грозили и болтунам — в этот день легко было встретить мошенников и лжецов, привыкших жить за чужой счет. Откровенничая с ними, можно было опустошить кошелек еще до начала зимы.

День не подходил для приема гостей — можно было крепко поссориться даже с близким человеком, а помириться потом оказывалось очень непросто.

Наконец, категорически запрещалось обижать и прогонять от дома животных: того, кто причинил зло беззащитному созданию, по поверью, Высшие силы наказывали, лишая капитала или здоровья.

Что можно делать

В день Павла Ледостава наши пращуры отправлялись к водоемам. Им было важно убедиться, что на поверхности озера появилась тонкая корочка, ведь отсутствие льда к этой дате могло предвещать плохой урожай в будущем году.

Если к 19 ноября вода успела замерзнуть, мужчины на Руси спешили оценить прочность льда. В те времена c наступлением морозной погоды открывались новые пути для торговли.

День считался подходящим для любых хлопот по хозяйству. Мужчины брали на себя заготовку дров и ремонт инструментов, их жены в это время пекли блины. Считалось, что это кушанье поможет улучшить отношения в семье.

Поскольку Иону почитали как покровителя рыбаков, 19 ноября любители посидеть с удочкой приводили снасти в порядок.

Приметы о погоде

В старину о погоде наши предки судили, наблюдая за животными. Если в этот день лошади ели с аппетитом, зима пройдет быстро, а весна окажется ранней. Собаки воют с самого утра? Стоит готовиться к ненастью. Если птицы весело щебечут да с ветки на ветку прыгают, погода наладится.

Туман 19 ноября считали предвестником потепления. Морозов не будет до самой зимы.

Если вечером небо стало алым, резко похолодает.

Снег указывает на «мокрый» декабрь, дождь – на теплую погоду до самого января.

Подготовила Екатерина Зайкова