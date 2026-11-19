В двадцатый день ноября, в день памяти святого Феодота Анкирского, наши предки отмечали Федотов день. Эта дата была богата народными поверьями, предостережениями и ритуалами, призванными обеспечить благополучие, избежать невзгод и сохранить мир в семье.

Что нельзя делать

Считалось, что обидчики пернатых и пауков могут заболеть или обречь себя на голодную зиму.

Не стоит давать кому-либо в долг. Речь идет не только о деньгах: если одолжить соседке муку или крупу, в доме начнутся скандалы.

Женам запрещалось высказывать недовольство или вступать в пререкания с супругом, иначе их ждали болезни горла.

Чтобы сохранить зрение, не подсматривайте в чужие окна. Также не рекомендуется подслушивать разговоры: наши предки считали, что любопытный человек может оглохнуть.

Излишнее увлечение едой грозило наживанием врагов, а употребление алкоголя – проблемами с законом.

Нельзя пасовать перед трудностями и думать о будущем в негативном ключе. Иначе удача в делах может покинуть на целый год.

Грубые слова, по поверьям, могли привести к бедности и одиночеству.

Беременным женщинам запрещалось выходить из дома не позавтракав. Считалось, что из-за этого ребенок будет слабым и болезненным. Не разрешалось смотреться в зеркало: той, что забудет про это правило, мудрецы обещали красивую, но легкомысленную дочь.

Что можно делать

В Федотов день было принято заботиться о птицах. Наши предки издавна делали кормушки, чтобы подкармливать пернатых. Считалось, что только у добрых людей в домах всегда будут царить мир и взаимопонимание.

Животным разрешали погреться и угощали молоком. Однако незамужним девушкам стоило воздержаться от ласки хвостатых, чтобы избежать измен в будущем.

Чтобы узнать, повезет ли им разбогатеть в декабре, люди в старину прибегали к гаданию. Нужно было насыпать три горстки зерна для птиц, а около одной – положить монету. Если пернатые начнут трапезу именно с этой «кучки», то скоро в дом рекой потекут деньги.

Женщинам, которые скоро станут мамами, в этот день советовали побольше гулять на свежем воздухе и думать о хорошем. Наши предки верили, что соблюдение этих простых рекомендаций сделает роды легкими.

Приметы о погоде

Немало примет, связанных с 20 ноября, на Руси касались погоды. Наши предки считали, что обильный снегопад в Федотов день сулит снежную зиму, а дождь – теплую.

Если небо затянуто тучами, декабрь пройдет без морозов.

Гололед в этот день предупреждает о ранней весне и половодье.

Если птицы ведут себя беспокойно, стоит ждать снегопада. Заметив, что пернатых и вовсе не видно на улице, люди в старину опасались ненастья.

Подготовила Екатерина Зайкова