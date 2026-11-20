21 ноября Церковь празднует Собор Архистратига Михаила. В старину Михайлов день был известен рядом неписаных правил, которые веками передавались из уст в уста. Среди них встречались и строгие запреты: нарушившим их мудрецы сулили безденежье, одиночество и прочие тяготы.

Что нельзя делать

Наши предки верили, что сетования на жизнь лишь усугубят ее. Поэтому старались избегать уныния и не нагружать окружающих своими проблемами.

Физический труд мог привести к болезни, а новые начинания – к провалу. Михайлов день был временем для отдыха и завершения текущих дел.

День считался неблагоприятным для важных перемен. Велик был риск обмана и финансовых потерь. Доверие стоило оказывать только проверенным людям.

Делиться планами и сокровенными мыслями с теми, кто не является близким другом, было опасно. Тайны могли быть разглашены, что негативно сказывалось на репутации.

Ножи, ножницы и другие острые инструменты были под запретом. Любая рана могла обернуться серьезным заболеванием. Даже хлеб отламывали руками, чтобы избежать контакта с ножом. Сюда же относились стрижка ногтей и волос, а также сложное рукоделие и кулинария.

Нельзя было отказывать в приглашении в гости или прогонять незваных гостей. Отказ в помощи мог обернуться тем, что самому вскоре придется просить.

Незамужние девушки не должны были сами заплетать себе косы 21 ноября. За нарушением запрета должно было последовать одиночество.

Как женщинам, так и мужчинам народные приметы не разрешают мыть голову 21 ноября. Якобы из-за этого можно ума лишиться.

Что можно делать

Люди устраивали гулянья в честь завершения сельских работ. Хозяйки накрывали пышные столы, жители деревень ходили друг к другу в гости, чтобы угоститься и преподнести подарок хозяевам.

День был посвящен отдыху и общению с семьей. Хотя полностью от дел не уходили: проводили уборку в избе, готовили угощения к приходу гостей, ухаживали за скотиной и решали другие бытовые задачи.

Приметы о погоде

Ясная погода в Михайлов день — дурной знак, сулящий морозную зиму. Если же идет дождь, то заметно похолодает лишь во второй половине декабря. Снег в этот день указывает на теплый январь и лютый февраль.

Ранний рассвет предвещает заморозки. Если утром на траве виден иней, — март будет холодным.

Подготовила Екатерина Зайкова