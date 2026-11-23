24 ноября православные верующие вспоминают преподобного Феодора Студита. С этим днем связано немало народных традиций — от строгих запретов до полезных советов, которые наши предки передавали из поколения в поколение. Нарушив некоторые из них, согласно поверьям, можно было лишиться денег, потерять любовь или серьезно заболеть.

Что нельзя делать

По давним поверьям, в день Феодора Студита нельзя долго спать и лениться. Тому, кто ослушается, грозило расставание со всеми накоплениями.

Не стоит и переедать — иначе, как считали предки, можно столкнуться с тяжелым недугом, лечение которого окажется долгим и затратным.

Категорически не подходила эта дата для сватовства и свадеб. Молодым, решившим связать судьбы именно 24 ноября, пророчили постоянные скандалы и скорое расставание.

Супругам не рекомендовалось выяснять отношения и обвинять друг друга в изменах. Если возникли подозрения в неверности, лучше повременить хотя бы сутки, прежде чем затевать разговор по душам. Иначе ссора может оказаться настолько серьезной, что избежать разрыва вряд ли удастся.

Неудачным день считался и для болтунов. Молчание — золото: избегайте пустых разговоров и не откровенничайте с малознакомыми людьми. Не стоит делиться с ними своими планами — велик риск сглаза.

Тем, кто верит приметам, 24 ноября следовало не думать о плохом, не строить мрачных прогнозов на будущее и ни в коем случае не желать зла окружающим. Ослушавшимся в старину сулили тяжелый год и множество напастей.

Что можно делать

В этот день было принято много трудиться, чтобы обеспечить себе сытую зиму. Как уже отмечалось, торговцы ездили по соседним деревням для обмена товаром. Те, чья деятельность не была связана с куплей-продажей, тоже не сидели без дела. В основном они хлопотали по хозяйству; женщины, как правило, проводили время за уборкой. Считалось, что 24 ноября необходимо избавиться от хлама, скопившегося в жилище и во дворе. Прежде всего наши предки старались выбросить битую посуду: они верили, что таким образом смогут привлечь в дом достаток.

Говоря о блюдах, которые должны были стоять на столе в день Феодора Студита, нельзя не вспомнить щи. Наличие этого блюда, по поверью, гарантировало теплую зиму.

Можно сходить в гости или пригласить друзей к себе — вечер отлично подходит для общения.

А еще хорошо, если 24 ноября получится кому-то помочь: все сделанное добро, как известно, обязательно вернется сторицей.

Приметы о погоде

Мокрый снег 24 ноября указывает на то, что к началу зимы заметно потеплеет. В декабре не будет сильных морозов. Если на Феодора Студита повысилась температура воздуха, то следующий сезон будет комфортным: лютой стужи можно не бояться.

Солнце в этот день — предвестник резкого похолодания. В течение суток могут ударить морозы.

Звездное небо в ночь на 24 декабря считалось добрым знаком. Наши предки верили, что следующий год окажется урожайным.

Туман на улице указывает на то, что в будущем году весна придет раньше времени, а лето будет жарким, но дождливым.

Подготовила Екатерина Зайкова