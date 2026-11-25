26 ноября православные верующие вспоминают пятерых угодников Божиих, особо выделяя святителя Иоанна Златоуста. В народном календаре эта дата известна как Иванов день, а в старину ее называли еще и «Осенние зяби». Как и у каждого дня, у нее были свои традиции и поверья — в том числе строгие запреты, которые наши предки считали обязательными к исполнению.





Что нельзя делать

В давние времена считалось, что в Иванов день лениться нельзя. Тот, кто спал до обеда и отлынивал от работы, рисковал провести голодную зиму.

Не рекомендовалось и выяснять отношения. Согласно старинным поверьям, даже пустяковая ссора могла перерасти в серьезный конфликт, из-за которого друзья становились врагами.

Не стоило и слишком много болтать: можно было открыть душу человеку, не умеющему держать язык за зубами.

Отдельное правило существовало для женщин. Представительницам слабого пола категорически не советовали шить постельное белье — иначе можно было лишиться семейного благополучия.

Хозяйкам также не рекомендовалось ставить заплатки на одежду мужей: якобы это грозило разладом между супругами.

А незамужним девушкам, если верить приметам, в этот день не следовало есть куриные яйца в белой скорлупе. Той, что ослушается, в старину пророчили одиночество: найти жениха в течение года она точно не смогла бы.

Что можно делать

С давних пор 26 ноября в храмах проходят службы, посвященные Иоанну Златоусту. Верующие отправляются в церковь и просят святого помочь в работе, учебе и прочих мирских делах.

В Иванов день принято помогать всем нуждающимся — отворачиваться от просящих ни в коем случае нельзя.

Верили, что 26 ноября идеально подходит для поездок. Наши предки с легким сердцем отправлялись в дальнюю дорогу, не опасаясь ни встреч с разбойниками, ни прочих неприятностей.

Традиционно в этот день готовили пельмени. В качестве начинки использовали не только мясо, но и рыбу, а также грибы. Бытовало мнение, что тому, кто сделает больше всего пельменей, в скором времени улыбнется удача.

Приметы о погоде

Снегопад в Иванов день считался в старину предвестником похолодания. Мороз ударит в течение суток.

На снижение температуры воздуха указывает и большое количество звезд, а вот если ночное небо скрыто за плотными облаками, можно надеяться на небольшое потепление. Об улучшении погоды может предупредить и карканье ворон.

Затишье, пришедшее на смену порывистому ветру, — добрый знак. Заморозков можно не ждать до конца месяца.

Обещанием щедрого урожая в следующем году люди считали дождь или иней на деревьях 26 ноября.

Подготовила Екатерина Зайкова