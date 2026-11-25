26 ноября православные верующие вспоминают пятерых угодников Божиих, особо выделяя святителя Иоанна Златоуста. В народном календаре эта дата известна как Иванов день, а в старину ее называли еще и «Осенние зяби». Как и у каждого дня, у нее были свои традиции и поверья — в том числе строгие запреты, которые наши предки считали обязательными к исполнению.
Что нельзя делать
- В давние времена считалось, что в Иванов день лениться нельзя. Тот, кто спал до обеда и отлынивал от работы, рисковал провести голодную зиму.
- Не рекомендовалось и выяснять отношения. Согласно старинным поверьям, даже пустяковая ссора могла перерасти в серьезный конфликт, из-за которого друзья становились врагами.
- Не стоило и слишком много болтать: можно было открыть душу человеку, не умеющему держать язык за зубами.
- Отдельное правило существовало для женщин. Представительницам слабого пола категорически не советовали шить постельное белье — иначе можно было лишиться семейного благополучия.
- Хозяйкам также не рекомендовалось ставить заплатки на одежду мужей: якобы это грозило разладом между супругами.
- А незамужним девушкам, если верить приметам, в этот день не следовало есть куриные яйца в белой скорлупе. Той, что ослушается, в старину пророчили одиночество: найти жениха в течение года она точно не смогла бы.
Что можно делать
- С давних пор 26 ноября в храмах проходят службы, посвященные Иоанну Златоусту. Верующие отправляются в церковь и просят святого помочь в работе, учебе и прочих мирских делах.
- В Иванов день принято помогать всем нуждающимся — отворачиваться от просящих ни в коем случае нельзя.
- Верили, что 26 ноября идеально подходит для поездок. Наши предки с легким сердцем отправлялись в дальнюю дорогу, не опасаясь ни встреч с разбойниками, ни прочих неприятностей.
Приметы о погоде
- Снегопад в Иванов день считался в старину предвестником похолодания. Мороз ударит в течение суток.
- На снижение температуры воздуха указывает и большое количество звезд, а вот если ночное небо скрыто за плотными облаками, можно надеяться на небольшое потепление. Об улучшении погоды может предупредить и карканье ворон.
- Затишье, пришедшее на смену порывистому ветру, — добрый знак. Заморозков можно не ждать до конца месяца.
- Обещанием щедрого урожая в следующем году люди считали дождь или иней на деревьях 26 ноября.
Подготовила Екатерина Зайкова