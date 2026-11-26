27 ноября верующие чтут память одного из 12 учеников Спасителя — апостола Филиппа. В народном календаре много веков назад дата получила название Филиппов день. В это время было принято соблюдать множество запретов.

Что нельзя делать

Филиппов день — последний перед началом Рождественского поста, а значит, время шумных застолий и свадебных торжеств подходит к концу: впереди почти сорок дней сдержанности и тишины.

Не лучший день и для старта новых дел. Наши предки были уверены: начатое 27 ноября обречено на провал.

Стоит придержать язык. В старину любили повторять: чем похвастаешься — без того и останешься.

Красивым девушкам не рекомендуется важничать и слишком задирать нос. Если не повезет и встретите на пути ведьму, можно в миг потерять молодость и привлекательность, поговаривали наши пращуры.

Нельзя в этот день жадничать и отказывать в помощи. Проходя мимо храма, принято было подать нищим, а не отворачиваться: считалось, что скупой вскоре сам окажется на их месте.

Под запретом и алкоголь — злоупотребление им, по поверью, обернется хворью, от которой будет трудно избавиться.

Матерям не стоит наказывать детей, даже за серьезные провинности: предки верили, что после этого ребенок перестанет спать по ночам.

Беременным же приписывали строгий запрет на разговоры с набитым ртом — иначе, мол, малыш будет заикаться.

Тем, кто доверяет приметам, лучше избегать конфликтов: мелкая ссора легко перерастет во вражду.

И наконец, в Филиппов день нельзя ходить в лес. С 27 ноября волки начинают искать пропитание и становятся особенно опасны для человека.

Что можно делать

27 ноября — отличное время для шитья и вязания: все, над чем начнете работать в этот день, получится качественным и долговечным.

Дата подходит и для домашних хлопот — стирки, уборки, мелкого ремонта. Особенно хорошо, если супруги наводят порядок вместе: совместный труд, по примете, только укрепляет отношения.

В преддверии Рождественского поста предки устраивали застолья — собирались с родными, друзьями и соседями и готовили самые вкусные блюда, в том числе мясные.

Многие женщины в этот день гадали: незамужние девушки пытались «заглянуть в будущее», а те, у кого уже была вторая половинка, проводили обряды на удержание любимого и читали заговоры против разлучниц.

Помнили и о волчьей угрозе: в Филиппов день укрепляли заборы и проводили ритуалы, чтобы защитить семью, жилье и скот от хищников.

Приметы о погоде

Если 27 ноября на улице тепло, то и лето окажется жарким. А вот морозы могут указывать на то, что урожая в следующем году не будет.

Дождь в Филиппов день — предвестник снежного февраля.

Иней на деревьях — добрый знак, сулящий много зерна будущим летом.

Подготовила Екатерина Зайкова