28 ноября православные верующие вступают в Рождественский пост, а Церковь в этот день чтит память двенадцати святых, среди которых особо выделяется Гурий. В народном календаре дата закрепилась как Гурьев день — время молитвы, умеренности в еде, заботы о ближних и усердного труда.

Что нельзя делать

В Гурьев день категорически не рекомендуется выяснять отношения с родными и друзьями: считается, что ссора, вспыхнувшая 28 ноября, может обернуться долгим и трудным примирением.

Женатым мужчинам в старину строго запрещали скандалить с супругами — разлад в семье грозил серьезными последствиями вплоть до расставания.

В этот день нельзя жадничать. Откажете нищему в милостыне или не одолжите соседке муку — зима пройдет впроголодь.

За столом следует соблюдать сдержанность: переедание и чревоугодие, согласно поверьям, могут обернуться болезнями.

Стоит воздержаться и от сплетен — распространение слухов способно ударить по собственной репутации.

День не подходит для трудоустройства и разговоров с начальством. Тем, кто рассчитывает на прибавку к зарплате, лучше выбрать другое время для обсуждения этого вопроса с руководителем — иначе затея провалится.

Не лучшая дата и для новых знакомств: тем, кто мечтает найти вторую половинку, стоит повременить — 28 ноября велик риск быть обманутым.

Что можно делать

С давних пор в Гурьев день верующие отправляются в храмы. Они просят святого об исцелении от недугов, прежде всего от зубной боли. Женщины обращаются к заступнику с просьбой сделать мужей добрее.

В этот день было принято ходить в баню: добрый пар, по мнению предков, помогал восстановить силы и укрепить здоровье.

Уделяли 28 ноября внимание и лошадям — их нужно было накормить досыта и навести порядок в стойлах.

В Гурьев день можно работать, наводить порядок в доме, заниматься рукоделием. Но не стоит забывать и об отдыхе, чтобы не подорвать здоровье.

Можно встретиться с друзьями и родными, уделив особое внимание пожилым людям. Если у вас есть одинокие соседи преклонного возраста, обязательно загляните к ним — возможно, именно сейчас им нужна помощь. Все добро вернется сторицей.

А в ночь на 28 ноября можно увидеть сон-подсказку. Возможно, вам явятся образы родственников, ушедших в мир иной. Запомните, что они будут говорить, — эта информация может пригодиться в ближайшем будущем.

Приметы о погоде

Существовало немало примет, связанных с погодой. Наши предки знали, как трактовать те или иные природные явления, что помогало им в составлении прогнозов задолго до появления профессиональных метеорологов. Например, обильный снегопад 28 ноября считался в старину предвестником щедрого урожая зерна в будущем году.

Если снег ложился на землю в Гурьев день, считалось, что он до весны не растает.

Сильный ветер, согласно наблюдениям наших пращуров, не успокоится до 19 декабря. Если на улице тихо, то и зима будет мягкой.

Резкое потепление вкупе с мокрым снегом может указывать на холодный май. Лето также не будет радовать теплом.

Подготовила Екатерина Зайкова